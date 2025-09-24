El Ayuntamiento de Ibiza dedicará cuatro millones de la capitalidad a Policía Local, limpieza y movilidad urbana

El Ayuntamiento de Ibiza recibirá 5,7 millones de euros procedentes del Consell de Capitalidad, de los cuales 4 millones, aportados por el Govern balear, irán destinados a reforzar la seguridad, limpieza y movilidad urbana de la ciudad. Esto será posible gracias al decreto 5/2025, que modifica la ley 16/2019, de manera que el presupuesto no se destine solo a proyectos e inversiones, sino que pueda utilizarse para cubrir los costes habituales de los servicios de la ciudad, de los que se benefician tanto residentes de Ibiza como visitantes.

Rafael Triguero, alcalde de Ibiza, y Antoni Costa, vicepresidente del Govern balear, han informado este miércoles de las inversiones aprobadas para 2026 en el Consell de Capitalidad, en el que también han participado la vicepresidenta segunda y consellera de Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas; y, telemáticamente, la consellera de Cooperación Municipal, Maria Fajarnés.

Así, la mayor parte del presupuesto irá destinado a la mejora de la limpieza en las calles, con un total de 1.900.000 euros, con los que se reforzarán las brigadas, se actualizará la maquinaria y se reordenarán contenedores y papeleras. Este presupuesto también contempla realizar campañas de sensibilización.

La seguridad se verá reforzada con 1.200.000 euros, que irán destinados a la Policía Local, lo que permitirá reforzar la plantilla y las mejoras de equipos. Por su parte, 900.000 euros se destinarán a mejoras de movilidad y a las vías públicas, en las que se pretende mejorar la accesibilidad, renovar aceras y pasos de peatones y asfaltar vías.

Triguero se muestra satisfecho y agradecido con los resultados de la reunión del Consell. “El Consell se tenía que actualizar y recoger las demandas actuales de Ibiza. Las partidas económicas por la capitalidad no debían destinarse solo a proyectos, sino también a paliar los costes que implican los servicios habituales. Son cuestiones que nuestros ciudadanos demandan y que trabajamos por mejorar. Además, como consecuencia de nuestra capitalidad, también tenemos que dar servicio a ciudadanos de otros municipios”, declara el alcalde.

Por su parte, Antoni Costa expresa su satisfacción por haber podido hacer este cambio, que permite destinar presupuesto de la capitalidad de Ibiza a actuaciones de refuerzo y plan de choque en materia de limpieza y seguridad y movilidad. “Tanto ciudadanos de Ibiza, de Vila, como quienes venimos a visitar la ciudad, valoramos en positivo que haya este tipo de mejoras”, afirma Costa.

Ampliación de Can Ventosa

El presupuesto restante que Ibiza recibirá del Consell de Capitalidad, 1.714.200 euros, procedentes del Consell Insular, se destinarán a la ampliación y mejora del Espacio Cultural Can Ventosa, así como la adecuación de la cabecera sur del paseo de Vara de Rey.

La ampliación y mejora de Can Ventosa tiene un presupuesto total de 2.778.156 euros. En palabras de Triguero, este se encuentra en “fase de exposición pública y antes de acabar 2025 tiene que estar licitado y adjudicado”. El Consell aportará 1.078.200 euros a este proyecto.

Para la reforma de la cabecera sur del paseo de Vara de Rey, en la calle del Comte de Rosselló, el Consell aportará 636.000 euros, a los que se sumarán hasta un máximo de 727.361,15 euros provenientes de los fondos Next Generation EU.

Otros proyectos

El alcalde de Vila ha querido repasar proyectos realizados con las aportaciones del Consell de Capitalidad, destacando la construcción del campo de fútbol de Es Putxet o las remodelaciones de Sa Peixateria y el Mercat Vell.

También ha destacado un nuevo proyecto que está a punto de comenzar, la construcción de las escaleras mecánicas en Puig des Molins, “una reivindicación histórica de los vecinos del barrio”, ha explicado Triguero. De acuerdo con el alcalde, la obra tiene un plazo de ejecución y está previsto que comience en las próximas semanas, de manera que podría ser una realidad en el primer o segundo trimestre de 2026.

Otros proyectos previstos son reducir las infiltraciones de agua salina en la red, las mejoras de parkings disuasorios y la instalación de placas fotovoltaicas en el aparcamiento disuasorio de es Gorg, aunque en estos casos no han facilitado fechas.