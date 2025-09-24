La temperatura mínima cae hasta 10 grados en dos días en Ibiza

Las noches comienzan a ser más frescas tras el cambio de estación en las Pitiusas. En cuestión de días, las temperaturas mínimas han caído hasta diez grados en Ibiza. La madrugada de este miércoles se han registrado mínimas de 10 grados en Sant Joan, donde hace dos días la temperatura más baja fue de 21 grados. Se trata del registro más bajo, junto a Campos (Mallorca), de esta madrugada en Baleares, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En Sant Antoni el mercurio ha bajado hasta los 11 grados, seguido de Ibiza, con 12 grados. El aeropuerto ha registrado 14 grados, mientras que Formentera ha tenido la noche más cálida con 17 grados.

En cuanto a las máximas, Formentera registró este martes 26,8 grados (la más alta de Baleares), seguida de Vila y el aeródromo de es Codolar, con 26 grados. Sant Joan y Sant Antoni llegaron a los 25 grados. Se trata de temperaturas relativamente "frescas", según la Aemet. La media de Baleares se sitúa en 23,8 grados, con una anomalía negativa de 2,3 grados.

Lluvias

Pese a que la Aemet pronosticaba precipitaciones a partir del miércoles en las islas, las lluvias se están desplazando a la próxima semana, con una probabilidad del 70% de que se produzcan chubascos el lunes y el martes.

Las temperaturas irán en aumento conforme avance la semana con el comienzo del popular veranillo de San Miguel. Las máximas no sobrepasarán los 30 grados en los próximos días, sin embargo, el lunes la mínima prevista vuelve a situarse en 20 grados, en un nuevo episodio de noche tropical.