El senador de las Pitiusas denuncia la gestión de la sequía del PP en Ibiza
Juanjo Ferrer explicó que no se han adoptado medidas para evitar las fugas de agua en las tuberías
E.P
El senador de Ibiza y Formentera, Juanjo Ferrer, ha lamentado en la Comisión de Comunidades Autónomas la situación de sequía en las islas y la gestión que ha hecho el PP al respecto.
En un comunicado, el senador explicó que no se han adoptado medidas para evitar las fugas de agua en las tuberías y tampoco "son capaces de frenar la construcción en suelo rústico". "Al contrario, la fomentan, especialmente con la llegada de capital extranjero de no residentes", señaló Ferrer.
El senador, en su intervención, destacó la "inacción de las instituciones gobernadas por la derecha" que permite que en Ibiza se pierda el equivalente al consumo anual de 94.000 personas.
"Están limitando la producción de agua desalada y sobreexplotando los acuíferos, lo que nos sitúa en la peor situación de los últimos años", afirmó.
También insistió en la necesidad de limitar el turismo y, sobre todo, las segundas residencias. "En Francia hay ayuntamientos que están limitando el porcentaje de suelo destinado a segundas residencias", comentó y sugirió que en Ibiza y Formentera se adopten medidas similares.
