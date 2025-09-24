El álbum
Sant Josep se adhiere al Día Internacional contra la Explotación Sexual
El Ayuntamiento de Sant Josep se adhirió ayer al Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Personas e hizo un llamamiento a la ciudadanía para que denuncie cualquier sospecha. «Construir un municipio seguro, inclusivo y libre de explotación y tráfico de personas es responsabilidad de todos», afirmó Marilina Serra, concejala de Acción Social
