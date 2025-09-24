Residuos en Ibiza: empate técnico entre construir una incineradora y trasladarlos a Mallorca

El Consell Insular de Ibiza ha presentado los resultados del proceso participativo sobre el futuro modelo de gestión de los residuos no peligrosos de la isla, un debate que se ha desarrollado durante los últimos meses con talleres sectoriales y encuestas ciudadanas. Las conclusiones muestran una división prácticamente equilibrada entre las dos alternativas analizadas: trasladar los residuos a la planta de valorización energética de Mallorca o construir una incineradora en Ibiza, según ha informado en un comunicado la institución insular.

Según los datos presentados, los talleres participativos —en los que intervinieron 36 sectores representativos de administraciones, empresas, entidades ambientales, sociales y partidos políticos— se inclinaron por la construcción de una planta en la isla. En cambio, la encuesta ciudadana, con 474 respuestas válidas, mostró un mayor respaldo al traslado de los residuos a Mallorca. La integración de ambos procesos arroja un resultado muy ajustado: 71 puntos para la planta en Ibiza frente a 64 para la opción de Mallorca.

“Transparencia y debate abierto”

El presidente del Consell, Vicent Marí, ha calificado este proceso como un ejercicio de “transparencia y debate abierto” que ha permitido escuchar tanto a la ciudadanía como a los sectores técnicos e institucionales. Marí ha agradecido la participación de cerca de 500 personas y más de 30 entidades y ha afirmado que los resultados serán una base fundamental para el nuevo Plan Director Sectorial de Residuos.

En paralelo, está previsto el inicio de una prueba piloto con el traslado de residuos a Mallorca, que permitirá evaluar en la práctica los pros y contras de esta alternativa y aportar información adicional para la planificación.

Los residuos del vertedero de Ca na Putxa en una imagen de archivo / J.A. Riera

Durante la jornada de presentación, la consultora IDOM ha expuesto el informe final ante más de 40 personas que participaron en los talleres. El estudio ha aplicado una metodología de análisis multicriterio que ha valorado aspectos técnicos, ambientales, sociales y económicos.

El criterio ambiental ha sido el más relevante para la mayoría de grupos, mientras que el sector empresarial ha puesto mayor énfasis en los factores económicos. Los responsables del estudio han insistido en que cualquier decisión final deberá ir acompañada de un plan detallado de inversiones, calendarios y medidas de control.

Próximos pasos

Aunque los resultados no constituyen una decisión definitiva, reflejan la complejidad del debate. La publicación íntegra del informe en la web del Consell garantizará, según sus responsables, la máxima transparencia y trazabilidad.

“Este proceso participativo y abierto ha permitido conjugar la visión técnica con las aportaciones ciudadanas, y contribuye a consolidar la cultura de la participación como herramienta clave para decidir sobre infraestructuras estratégicas”, ha concluido Marí.