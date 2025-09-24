Rubén Sousa, concejal de Turismo en Ibiza: "La clave de la regulación de cruceros no es solo la cantidad de buques, sino de pasajeros"

Tres cruceros coincidieron este martes en Ibiza. Eso sí, por pocas horas y de forma escalonada, con horas de diferencia entre cada llegada. Hoy miércoles, llegan dos buques turísticos con una capacidad de pasajeros mucho mayor que la que sumaban las tres embarcaciones de la jornada anterior. Es el ejemplo que pone el concejal de Turismo de Ibiza, Rubén Sousa, para defender que, en el debate sobre una posible limitación, tal vez es más importante analizar la cantidad de visitantes que llegan a la ciudad y si realmente ésta cuenta con capacidad para acogerlos y darles servicio, que el número de cruceros que pueden coincidir.

"La cuestión ya no es el número de cruceros, que también, sino el de cruceristas. Este año hemos tenido máximo dos cruceros los miércoles, pero con capacidad para unos 6.500 pasajeros. Puede haber días con tres de estas embarcaciones, pero una de ellas con capacidad para 160 tripulantes. Si reducimos el número de cruceros, pero nos aumentan el de cruceristas, estaremos en las mismas", resume Sousa.

Este martes, el 'Explora II' atracó en Vila sobre las 11 horas, para zarpar hacia su próximo destino a las tres de la madrugada. Muy poco antes de las 14.30 horas, llegó el segundo crucero, el 'Norwegian Jewel', que permaneció en Vila hasta las 22 horas. La llegada del tercero de la jornada, el 'Scarlet Lady', estaba prevista para las siete de la tarde (para zarpar a las 17 horas de hoy miércoles), de manera que fue entre las 19 y 22 horas cuando coincidieron estas tres embarcaciones de turistas. "El 'Scarlet' tiene un máximo de unos 2.700 de pasajeros, el 'Explora' 900 y el 'Norwegian' 2.300. Este miércoles hay dos que podrían llegar a concentrar a más de 12.000 personas porque las capacidades son mayores", apunta el concejal. Se trata de los buques 'Costa Toscana' y 'MSC Grandiosa'. Sousa matiza que a menudo los cruceros no llegan con el 100% de sus plazas cubiertas.

En días como el de hoy, admite que es "inevitable que en algún momento haya cierta saturación en el transporte": "Pero la flota de taxis es la que tenemos. Nosotros siempre hacemos requerimiento a través de la Fitie [Federació Insular del Taxi de l'Illa d'Eivissa i Formentera] para que refuercen con taxistas de otros municipios el servicio de transporte público. La línea de transporte público de autobús no se puede tampoco aumentar, pero me consta que ellos mismos refuerzan la línea del puerto, y el City Boat pone más embarcaciones los miércoles para dar salida a tal número de cruceristas".

Muchas variables

El deseo que han expresado públicamente el Consell de Ibiza y el Ayuntamiento de Ibiza es que no coincidan más de dos cruceros a la vez en el puerto, tal y como han dicho el presidente Vicent Marí y el alcalde Rafael Triguero, como ya lo hizo el exalcalde del PSOE Rafa Ruiz. A esto Sousa le añade que habrá que analizar también otras variables, como la cantidad de turistas que llegan en estas embarcaciones, ya mencionada, y el impacto económico que dejan en Ibiza los cruceros ("Negocios de la Marina dicen que se salvan gracias a los cruceros, y en otras zonas hacen una valoración muy diferente"), por ejemplo. Por eso recalca la importancia de analizar todos estos factores con datos.

Sousa recuerda que el Ayuntamiento y el Consell pidieron a la Autoridad Portuaria de Balears (APB) un máximo de dos cruceros al mismo tiempo en el puerto. Sin embargo, la APB señala que dicha entidad no tiene las competencias para aplicar algún acuerdo en este sentido, sino que se tiene que alcanzar a través de un pacto entre la patronal de navieras y las instituciones, como ya ocurrió en Palma, en este caso en un acuerdo entre el sector y el Govern.

El acuerdo alcanzado en Palma, eso sí, es más bien una declaración de intenciones, por lo que Sousa relativiza la capacidad de una medida como esta, que podría imitarse en Ibiza, para solucionar definitivamente el problema: "Es más un acuerdo que una obligación". Así, el edil sostiene que es importante estudiar la situación y llegar a un acuerdo con todas las partes implicadas: el Estado, el Consell, el Govern, el Ayuntamiento y los comerciantes.

Desembarques escalonados

Por otro lado, afirma que el Estado, responsable de los aeropuertos y los puertos, "no va en la línea de aplicar políticas de contención turística". Al mismo tiempo, matiza que "la APB ha realizado un protocolo de cruceros de mucha utilidad para el funcionamiento de la ciudad, del tráfico y el transporte público, al no permitir que ningún crucero desembarque antes de las 12 horas, no chocando con las líneas regulares de ferry". "Además, por mucho que haya dos cruceros, no se permite que desembarquen al mismo tiempo".

Desde la APB destacan que ellos no son "reguladores": "Nosotros no somos competentes en turismo, sino en dar servicio a la sociedad en las infraestructuras portuarias. Por normativa nacional e internacional, los puertos han de dar servicio a las embarcaciones que lo pidan, cumpliendo una serie de requisitos y adoptando la legalidad, que lo hacen. Una vez que el puerto tiene espacio y posibilidad de dejar atracar, tenemos la obligación de darlo".

Daniel Ramón, de la Asociación de Souvenirs de Pimeef, coincide con Sousa en que es más importante mirar la cantidad de cruceristas que de buques ("puede haber dos con más capacidad que cuatro cruceros pequeños"), y añade: "Por parte de los souvenirs y tiendas de la Marina y Vila, una limitación a dos cruceros no creo que afecte mucho, porque ya es lo que estamos teniendo". Y es que indica que la coincidencia de tres cruceros a la vez se ha producido en muy pocas ocasiones. También coincide con el concejal en que el análisis del impacto de la llegada de cruceristas es diferente por zonas: "Este año en la Marina sí sigue notándose, pero en la zona de Vara de Rey, Ignasi Wallis y demás, no sé por qué, ha bajado mucho".

José Antonio Roselló, vicepresidente por Ibiza de CAEB, se muestra favorable a "una cierta limitación", pero siempre mediante un acuerdo "con las empresas de cruceros". "Dentro de CAEB está la Asociación Patronal de Empresarios de Actividades Marítimas (Apeam), que incluye a navieras y consignatarios. Y están por esta vía negociadora, por una vía amable".