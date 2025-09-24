El PSOE de Sant Josep exigirá medidas para evitar nuevos atropellos en Cala de Bou

El Grupo Municipal PSOE de Sant Josep ha anunciado este miércoles que exigirá medidas urgentes tras las muertes por atropellos en la zona de Cala de Bou y ha asegurado que el alcalde, Vicent Roig, "decidió no implementar" medidas de prevención en la zona.

En un comunicado, los socialistas han señalado que en el pleno de julio de 2024, Roig usó su voto de calidad para rechazar una moción socialista que exigía estas medidas destinadas a garantizar la seguridad viaria.

"No es una cuestión de partido, es una cuestión de conciencia", ha dicho la portavoz socialista municipal, Pilar Ribas, quien ha reiterado que Roig tuvo la posibilidad de aprobar medidas que podrían haber salvado vidas.

3.000 firmas

Ribas ha recordado que el año pasado un vecino ya presentó 3.000 firmas en el Ayuntamiento después de que su perro fuera atropellado en la zona. Después, el PSOE reclamó señalización, reductores de velocidad y controles policiales, aunque la propuesta fue rechazada por el primer edil usando su voto de calidad.

El pasado mayo, un hombre falleció arrollado y a comienzos de septiembre una joven también perdió la vida al ser atropellada en ese mismo punto negro. Según el PSOE, el hecho de que 3.000 ciudadanos pidan medidas y no se lleven a cabo, denota "falta de responsabilidad" por parte del equipo de gobierno.

"No permitiremos que la negligencia política cueste más vidas humanas", han insistido desde el PSOE.

El PSOE ha considerado que Roig debe dar explicaciones por "esta nefasta gestión" y ha avanzado que volverán a pedir estas medidas "y esta vez no aceptaremos un no por respuesta cuando se trata de salvar vidas".