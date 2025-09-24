Nace la plataforma Ibiza Observatorio Edificación: "No hace falta hacer grandes edificios a lo bestia"

Ibiza Observatorio Edificación. Así se llama la nueva plataforma que acaba de ver la luz en Ibiza y que tiene como objetivo conectar a todas las personas que tengan relación con el mundo de la construcción en la isla.

Sus responsables son dos arquitectos técnicos ibicencos: uno de nacimiento, Juan Planells, y otro de adopción después de cuatro décadas residiendo aquí, Antonio Calvo.

"Antonio tiene 40 años de experiencia y yo voy por los 30. Hemos montado esta página web no por necesidad, sino por hobby y por conocimiento. Somos dos tremendas mentes del conocimiento", asegura Planells en conversación con Diario de Ibiza. Él es el 'pelat' y su socio es el 'pelut', como refiere con buen humor.

El arquitecto, que tiene en su historial obras como el Teatro Pereyra o la Clínica Vilas, asegura que no son "afines a nadie" ni pretenden hacer negocio con este proyecto porque ya tienen "las vidas resueltas".

"Simplemente queremos ahondar en el conocimiento y servir de ayuda a los profesionales, a los medios de comunicación, a los políticos, a las administraciones, a los ingenieros, a los arquitectos, a quien sea", dice.

Con esta visión universal han lanzado la plataforma en seis idiomas distintos: español, inglés, francés, alemán, italiano y holandés. La página web recopila todas las normativas, informes y estadísticas que tienen relación con la construcción en Ibiza. Además, permite hacer rápidas tasaciones de viviendas introduciendo una veintena de parámetros y, entre otras secciones, también cuenta con una biblioteca técnica que es café para muy cafeteros. O en ese caso, cemento para muy cementeros.

Sosteniblidad obligatoria

Planells y Calvo esperan ayudar a que el mundillo de la construcción en Ibiza entienda cada mejor "todos los parámetros que vienen en normativas de la comunidad económica europea dentro de la Agenda 2030" y que van encaminados "a la conciencia con los recursos", como son "el aprovechamiento de agua, la reutilización de aguas grises, más aislamientos o más eficiencia energética".

"Tenemos que empezar ya a tener claros todos estos conceptos y no verlos como una imposición administrativa. La arquitectura tiene que ser consciente de que hay toda una serie de parámetros de sostenibilidad a los que tenemos que dar cumplimiento entre todos. No solo los profesionales, cualquiera", remarca Planells, antes de hacer un poco de pedagogía: "El depósito de reutilización de aguas grises es un circuito interior de la vivienda que recupera el agua de las duchas y los lavabos y, después de tratarla, la manda a las cisternas en un circuito cerrado".

A la hora de abordar el gravísimo problema de la vivienda que sufre Ibiza, señala que hay "tres factores a los que hay que meterle mano". El primero son las viviendas turísticas ilegales, aspecto en el que considera que "el Consell lo está haciendo bien" atacando los anuncios irregulares que se cuelgan en internet, ya que cuantos "más pisos haya en el mercado, baja el precio".

El segundo son los núcleos urbanos, que "deben crecer dentro de lo proyectado y siempre sujeto a los recursos disponibles". Y por último, la fórmula del "alquiler seguro", que le parece "muy acertada". "Yo conozco a gente en Ibiza que tiene miedo a alquilar por lo que tú ya sabes", desliza, sin pronunciar la palabra 'okupación'.

Miles de viviendas ilegales

"En Ibiza no hace falta hacer nuevos y grandes edificios a lo bestia. El crecimiento natural sí, el previsto, pero ya no más. Porque eso lógicamente nos llevaría a más desaladoras, más depuradoras, más energía eléctrica…", advierte, convencido de que Ibiza será sostenible o no será.

En este sentido, Planells y su socio, con el que comparte una misma visión de futuro, ve con buenos ojos la amnistía puesta en marcha para las "3.000 o 4.000 viviendas que no están legalizadas en la isla", ya que es una solución que "no consume territorio". "Cada día hay más gente en Ibiza y los recursos son limitados", apostilla.

"Al final es coger edificaciones que están en el limbo, pasarlas por el trámite de la legalización y el día de mañana se van a reformar. Esto ya pasó con la antigua amnistía de 2015, yo legalicé casas que han sido completamente reformadas y adaptadas a hoy en día. Y eso es menos consumo energético, menos daño al medio ambiente y más confort para las personas. Es lo que debemos hacer con nuestro parque edificatorio: primero localizar y luego renovar mediante reformas cien por cien legales", finaliza.