Una propuesta para elaborar planes de recuperación de embarcaciones naufragadas
La iniciativa plantea la creación de una base de salvamento en el puerto de La Savina para reducir el tiempo de respuesta en emergencias
Gent per Formentera (GxF) presentará en el pleno del Consell una propuesta para elaborar planes de contingencia que permitan reflotar las embarcaciones incendiadas y hundidas en la costa. Destacan en un comunicado el gran impacto ambiental que generan en el ecosistema marino los restos naufragados.
En los últimos veranos se han repetido episodios de incendios en barcos que, tras ser evacuados por los servicios de emergencia, acabaron hundidos a profundidades que impiden su recuperación.
Desde GxF también han destacado la denuncia por parte del patrón mayor de la Cofradía de Pescadores sobre la presencia de restos de fibra quemada en las artes de pesca y la pérdida de capturas tras uno de estos hundimientos.
Objetivo del plan de recuperación
La iniciativa plantea la creación de una base permanente de Salvamento Marítimo en el puerto de La Savina para ejecutar los planes de recuperación de las embarcaciones y reducir el tiempo de respuesta en emergencias.
Según ha subrayado GxF, se trata de una "reivindicación histórica de la sociedad formenterense", respaldada por acuerdos plenarios y recogidas de firmas.
Además, la propuesta pide además a la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) reservar el espacio necesario para habilitar esa base.
- Los Ayuntamientos de Ibiza quieren sustituir el consumo de alrededor de mil millones de litros de agua de los acuíferos por desalada
- Vicent Cardona, Colegio de Ingenieros Industriales: «Una desaladora con un parque solar puede autoabastecerse de energía al 100%»
- Promoción del 85 del colegio Sa Graduada de Ibiza: reunidos 40 años después
- Sin nacionalidad española por sus antecedentes penales en Ibiza
- Ibiza es el sitio número 1 de ocio mundial con leyes muy estrictas': guerra abierta entre el ocio musical y la política en la isla
- Crisis en el Área de Salud de Ibiza con la dimisión de dos altos cargos
- La isla de Ibiza pierde tanta agua por las redes de distribución como la que produce la desaladora de Vila
- Multa de más de 205.000 euros en Santa Eulària por convertir en turística una vivienda residencial