Una propuesta para elaborar planes de recuperación de embarcaciones naufragadas

Gent per Formentera (GxF) presentará en el pleno del Consell una propuesta para elaborar planes de contingencia que permitan reflotar las embarcaciones incendiadas y hundidas en la costa. Destacan en un comunicado el gran impacto ambiental que generan en el ecosistema marino los restos naufragados.

En los últimos veranos se han repetido episodios de incendios en barcos que, tras ser evacuados por los servicios de emergencia, acabaron hundidos a profundidades que impiden su recuperación.

Desde GxF también han destacado la denuncia por parte del patrón mayor de la Cofradía de Pescadores sobre la presencia de restos de fibra quemada en las artes de pesca y la pérdida de capturas tras uno de estos hundimientos.

Objetivo del plan de recuperación

La iniciativa plantea la creación de una base permanente de Salvamento Marítimo en el puerto de La Savina para ejecutar los planes de recuperación de las embarcaciones y reducir el tiempo de respuesta en emergencias.

Según ha subrayado GxF, se trata de una "reivindicación histórica de la sociedad formenterense", respaldada por acuerdos plenarios y recogidas de firmas.

Además, la propuesta pide además a la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) reservar el espacio necesario para habilitar esa base.