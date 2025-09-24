Listo para licitación el proyecto para trasladar el SOIB de Sant Antoni a Cala de Bou
"El proyecto está acabado. Ahora lo que falta es la licitación y pedir la licencia de obras", afirma la consellera balear de Trabajo
Ya está más cerca la fase de licitación del proyecto para trasladar el SOIB de Sant Antoni a Cala de Bou, según ha señalado la consellera balear de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, en Ibiza este miércoles. "El proyecto está acabado. Ahora lo que falta es la licitación y pedir la licencia de obras. Tenemos una financiación prevista para esto, y queremos que cuanto antes se puedan comenzar las obras", ha afirmado acompañada por la directora de la EBAP (Escola Balear d'Administració Pública), Violeta Rodríguez, y el director del SOIB (Servei d'Ocupació de Balears), Ismael Alonso.
Este proyecto echó a andar en la legislatura anterior. "Nosotros ya estamos trabajando en un expediente para el traslado a unas oficinas que tenemos alquiladas en Cala de Bou. Acabamos de estar allí y son muy amplias y cuentan con una muy buena ubicación. Las obras se llevarán a cabo en coordinación con el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal). La instalación de Sant Antoni se ha quedado pequeña", ha expresado Cabrer, que asumió su nuevo cargo en verano y esta ha sido su primera visita a Ibiza como consellera. Esta legislatura ya había sido directora general y secretaria autonómica.
"Queríamos visitar todas las oficinas del SOIB y las del EBAP de Ibiza. Ya hicimos una visita en Menorca y ahora hemos estado en las oficinas de Sant Antoni, Sant Josep, Santa Eulària y Vila".
