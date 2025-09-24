Michaela Rose, el yate con 'jet' privado usado en declaraciones fiscales para deducir pérdidas en EEUU, llega a Ibiza
Su propietario Harlan Crow mantiene una amistad de décadas con el juez del Tribunal Supremo de EEUU
Con más de cuatro décadas de historia, el yate Michaela Rose, uno de los grandes referentes de la navegación de lujo, navega estos días en aguas de Ibiza. Construido en 1984 por el astillero alemán Fr. Schweers Shipyard, este superyate que roza los 50 metros de eslora destaca tanto por su elegancia como por la fiabilidad de su ingeniería naval.
En su interior, el barco despliega espacios de lujo para alojar a un total de 16 invitados. Los salones principales reciben luz natural gracias a grandes ventanales mientras que las cubiertas exteriores permiten relajarse frente al mar. A bordo viajan además 13 tripulantes, encargados de mantener la lujosa experiencia que ofrece el barco.
Aunque conserva su impronta clásica, el Michaela Rose fue sometido a una profunda remodelación en 2008, que lo actualizó en prestaciones y estética sin perder su esencia original. Esa combinación de tradición y modernidad le ha permitido seguir siendo competitivo frente a yates más recientes, un mérito poco común en embarcaciones de su generación.
¿Quién es el dueño del barco?
El propietario del yate es Harlan Crow, un empresario inmobiliario multimillonario y prominente donante del Partido Republicano en EEUU. De hecho, una de las historias más comentadas recientemente gira en torno a cómo Crow ha utilizado el Michaela Rose en declaraciones fiscales para deducir pérdidas como si operara un negocio de alquiler de yates, aunque según reportes de antiguos tripulantes el barco nunca fue alquilado comercialmente a terceros.
Estas deducciones acumuladas durante años (2003-2015) levantaron sospechas oficiales en EEUU, por discrepancias entre el uso real del yate y lo declarado como actividad empresarial. Asimismo, y según fuentes especializadas, Harlan Crow posee un jet privado registrado como N900GX, un Bombardier Global 5000.
Crow mantiene una amistad de décadas con el juez del Tribunal Supremo de EEUU.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los Ayuntamientos de Ibiza quieren sustituir el consumo de alrededor de mil millones de litros de agua de los acuíferos por desalada
- Vicent Cardona, Colegio de Ingenieros Industriales: «Una desaladora con un parque solar puede autoabastecerse de energía al 100%»
- Promoción del 85 del colegio Sa Graduada de Ibiza: reunidos 40 años después
- Sin nacionalidad española por sus antecedentes penales en Ibiza
- Ibiza es el sitio número 1 de ocio mundial con leyes muy estrictas': guerra abierta entre el ocio musical y la política en la isla
- Crisis en el Área de Salud de Ibiza con la dimisión de dos altos cargos
- La isla de Ibiza pierde tanta agua por las redes de distribución como la que produce la desaladora de Vila
- Multa de más de 205.000 euros en Santa Eulària por convertir en turística una vivienda residencial