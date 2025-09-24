'MasterChef' en Ibiza y Formentera: tropiezos en la cocina con 'flaons', sofritos y 'greixoneres'

En cada una de sus cuatro visitas a Ibiza y Formentera, 'MasterChef' ha buscado la postal idílica: el mar turquesa, la posidonia meciéndose bajo las aguas, las puestas de sol... Sin embargo, cuando el foco se ha desplazado a los fogones, las cosas no siempre han salido tan perfectas. Los intentos de ensalzar la cocina pitiusa han dejado, en más de una ocasión, anécdotas memorables y tropiezos con recetas que forman parte del recetario tradicional.

'MasterChef Celebrity' vuelve a Formentera / CECILIA BAYONAS

El último episodio ha sucedido en Formentera, en el chiringuito Cala Duo, en pleno parque natural de ses Salines, episodio que, aunque se grabó antes de las temporada se ha podido ver esta misma semana. Allí, 'MasterChef Celebrity' perpetró lo que muchos consideran un auténtico crimen contra el flaó, postre emblema de la gastronomía de las Pitiusas. Lo que debía ser la clásica tarta de queso fresco y hierbabuena se convirtió en un revoltijo de migas de queso con miel y un helado grumoso de vainilla, con alguna hoja de hierbabuena por encima. Generaciones de ibicencos se revolvieron en sus tumbas. Algo que debía saber Jordi Cruz, quien, incómodo, evitó llamarlo flaó y lo rebautizó como “el invento ese”.

Los comensales —entre ellos políticos y empresarios locales— lo tuvieron claro: aquello no se parecía en nada al postre ibicenco. Un postre que tuvieron que reinventar dado que los concursantes de la versión de famosos del popular talent de cocina se equivocaron con las proporciones a la hora de hacer la masa de la base. En vez de una capa fina y crujiente les quedó un mazacote de dos dedos de gordo con apenas unos milímetros de relleno por encima, según se pudo ver en el programa.

No fue el único tropiezo. En esa misma prueba, un equipo olvidó parte de los ingredientes del sofrit pagès ("sofrito de payés", según se empeñó en rebautizarlo Ofelia, la exconcursante que supuestamente ayudaba al equipo rojo) en la nevera y presentó un plato cojo. Los macarrons de Sant Joan se rebautizaron como “macarrones de San Juan”, mientras el bullit de peix apareció literalmente nadando en salsa, algo que debió poner de los nervios a Pepe Rodríguez, un auténtico apasionado de la gastronomía de la isla, según explica cada vez que se le pregunta por ello. Sólo la langosta con huevos fritos logró salvar el honor.

Escenas caóticas en Migjorn

En Formentera, en 2023, también se vivieron escenas caóticas en la playa de Migjorn en la edición 'Celebrity'. Allí, bajo la batuta de Nandu Jubany, los concursantes tuvieron que preparar un menú con producto local: ensalada payesa con peix sec, frito de langosta con huevo, arroz cremoso con carpaccio de gamba y greixonera con crema catalana. La actriz Blanca Romero se quejaba entre ollas: “Me han dejado sola, soy la Cenicienta de los sofritos”. Los nervios llevaron a dejar langostas a medio hacer, cebolla cruda en el sofrito y patatas duras. Un pescador de la cofradía local calificó los pimientos de “como chuletones”, mientras otro invitado describió la greixonera como una “interpretación curiosa”. El contraste entre el idílico paisaje y los errores de cocina no pasó desapercibido.

Momento de la grabación de 2023 en Migjorn / C. Convalia

La grabación de exteriores se hico en el Hotel Maryland de Migjorn, que reunió a cien profesionales para montar el set. Los 120 invitados locales probaban platos mientras el Consell de Formentera, molesto por la falta de coordinación, declinaba asistir. Las recomendaciones a la productora, que cuidara el entorno natural y diera protagonismo al producto local, no siempre se cumplieron al pie de la letra.

En Ibiza, pero sin producto local

La relación del programa con Ibiza tampoco ha estado exenta de polémica. En 2020, el rodaje en Marina Ibiza, junto al restaurante Roto, decepcionó al no aprovechar ingredientes autóctonos. El menú apenas incluyó la gamba roja, y se echó de menos el pan de xeixa o las hierbas ibicencas. Carmen Sánchez, coordinadora de Turismo, destacó en cámara el producto local, y el presidente del Consell, Vicent Marí, habló de la mezcla de vanguardia y tradición de la isla. Pero en los platos, el jurado local no fue tan benevolente: el rape no convenció, aunque el pollo payés gustó tanto que uno de los invitados confesó que se lo habría llevado a casa en un táper.

Los jurados de 'MasterChef', en Roto en 2020 / D. I.

Más atrás, en 2015, el programa eligió el Sublimotion de Paco Roncero —publicitado como el restaurante más caro del mundo— para grabar la semifinal. Fue la primera vez que el programa visitaba las Pitiusas. Durante dos días de rodaje en el Hard Rock Hotel de Platja d’en Bossa, Andrea, Antonio, Carlos y Sally pelearon por un puesto en la final. Allí, los aspirantes tuvieron que reproducir la mitad del menú degustación de Roncero, valorado en 1.700 euros.

Al límite con el ménú mas caro del mundo

El reto puso al límite a Antonio, incapaz de clavar los “globos” (tortitas de camarones con guacamole) ni el huerto. Carlos, en cambio, firmó un “infierno” de wagyu que Abel Matutes Prats, uno de los invitados a la cena, llegó a calificar como mejor que el del propio restaurante. Entre los invitados estaban Ángel Nieto, Lorenzo Quinn, Kike Sarasola, Marta Robles, Arantxa de Benito o Carlos Martorell. El contraste entre la sofisticación de Sublimotion, el espectáculo lumínico y el precio astronómico del menú, y la dificultad de los concursantes para reproducir platos como el huerto o los globos, quedó como una de las imágenes más recordadas de 'MasterChef' en Ibiza.

Momento de la cena de 'MasterChef' en Sublimotion / RTVE

Cada visita de 'MasterChef' deja una huella: postales de aguas turquesa que recorren el mundo, pero también deslices culinarios que indignan a quienes consideran sagrada la tradición local. Entre flaons malogrados, sofritos incompletos, greixoneres reinterpretadas y huertos imposibles, el programa ha convertido la gastronomía pitiusa en espectáculo televisivo, con resultados desiguales: Ibiza y Formentera siempre salen guapas en pantalla, aunque en los platos no siempre se haga justicia.