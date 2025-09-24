Llama la atención
El tiempo que tienen que esperar las familias de Ibiza para valorar el nivel de dependencia, unos 14 meses, y de discapacidad, que se dispara hasta los 21 meses. Se trata de la isla en la que se aguarda más tiempo para conseguir las valoraciones del grado de discapacidad, necesarias para acceder a ayudas y recursos. La consellera balear de Bienestar Social, Sandra Fernández, aseguró en su primera visita a la isla que es consciente de la «desesperación que supone para muchas familias» esta situación, y se comprometió a impulsar un plan de choque para reducir este tiempo de espera.
El varapalo que el Tribunal Superior de Justicia de Balears ha dado al sindicato de funcionarios CSIF. El TSJB desestimó el recurso del CSIF contra los requisitos que había exigido la Autoridad Portuaria de Balears para varias plazas de administrativo, entre ellos, el nivel B2 de catalán. El sindicato alegaba que los requisitos vulneraban los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, pero el tribunal ratifica la legalidad de las bases y considera proporcionado el requisito lingüístico.
