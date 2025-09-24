La justicia cancela una deuda de 52.000 euros a una trabajadora de la hostelería de Ibiza

Una vecina de Ibiza ha conseguido cancelar de manera definitiva una deuda de 52.091 euros gracias a la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad. La mujer, que trabajaba en el sector de la hostelería y era la única con empleo en su núcleo familiar, se vio obligada a solicitar diversos préstamos personales para ayudar a sus allegados en un momento de dificultades económicas, según han informado desde el despacho de abogados Repara tu Deuda en un comunicado.

La situación se agravó cuando tuvo que acoger a su hermano en casa tras un complicado proceso de divorcio. A ello se sumaron el aumento del coste de vida y las elevadas cuotas de los créditos contraídos. Finalmente, una baja médica redujo drásticamente sus ingresos y le impidió afrontar el pago de las deudas, entrando en un estado de insolvencia.

El proceso judicial le ha permitido acceder a la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI), un mecanismo contemplado en la Ley de Segunda Oportunidad que libera a particulares y autónomos de deudas inasumibles, siempre que se cumplan una serie de requisitos: actuar de buena fe, no ocultar bienes ni ingresos y no haber sido condenado por delitos de carácter socioeconómico en la última década.

España incorporó esta legislación en 2015 siguiendo la recomendación de la Comisión Europea del año anterior. Aunque su aceptación social fue lenta al principio, cada vez son más los ciudadanos que recurren a este recurso legal. Desde su aprobación, la norma ha permitido a miles de personas en todo el país librarse de cargas financieras imposibles de afrontar.