Gran 'repaso' a los turistas que llegan a Ibiza: "Hay un aura de libertad creada a la fuerza para que unos cuantos se llenen los bolsillos"
Una joven lamenta que muchos visitantes se vayan de la isla sin conocer conceptos típicos y que se "tomen la cultura y patrimonio como si fuese su casa"
Ibiza continúa siendo uno de los destinos turísticos más atractivos del Mediterráneo, famoso por sus playas, el ocio nocturno y la imagen de paraíso veraniego que atrae a millones de visitantes cada año. Sin embargo, detrás de esa fachada de sol y fiesta existe una realidad menos explorada: la isla guarda un rico patrimonio cultural, histórico y natural que a menudo pasa desapercibido para quienes la visitan con una agenda centrada en el entretenimiento.
Pese a contar con tradiciones centenarias, arquitectura popular, gastronomía propia y un entorno declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, la mayoría de turistas no llega a tener un contacto real con la identidad ibicenca.
Precisamente de este asunto habla la joven Gené, una estudiante de Historia del Arte que ha colgado un vídeo en redes sociales en el que lanza una pregunta: "¿Por qué parece que solo existe esta Ibiza?", mientras se van sucediendo imágenes de playas y fiestas.
Es a partir de ese momento cuando la joven empieza a explicar que los primeros turistas en llegar a la isla en los años 20 "fueron personajes célebres, como Rafael Alberti, Walter Benjamin o Albert Camus", que viajaron "atraídos por la pureza de Ibiza y su gente". "Gente con su gastronomía, sus tradiciones, su cultura... que, poco a poco, se ha ido apagando", añade.
"No me malinterpretéis, la cultura ibicenca no está muerta, pero la mayoría de turistas se van de Ibiza sin saber lo que es el bullit de peix, una torre de defensa o la emprendada", insiste. Gené se muestra molesta con este tipo de turismo: "Mucha gente se toma nuestra cultura y patrimonio como si fuese su casa, y montan tiendas de Nike en torres del siglo XVII, ponen el ancla en las praderas de posidonia o prenden fuego en yacimientos púnicos".
En este sentido, asegura que la "magia"que venía buscando Walter Benjamin "se ha transformado en un aura de libertad creada a la fuerza para que unos cuantos se llenen los bolsillos". De este modo, concluye: "Ibiza se ha convertido en un parque de atracciones para adultos en el que parece que todo está permitido".
