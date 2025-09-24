Google Discover estrena función: sigue a DIARIO DE IBIZA y no te pierdas nada
Google introduce cambios en Discover para ayudarte a elegir qué noticias quieres ver
Google Discover, uno de los servicios más populares de la multinacional estadounidense, ha introducido un cambio que marca un antes y un después en la forma en que millones de usuarios acceden a la información desde sus móviles. La gran novedad es que ahora puedes seguir directamente a Diario de Ibiza en Google Discover de forma totalmente gratuita.
¿Qué es Google Discover?
Google Discover es la pestaña de la aplicación de Google —integrada en la mayoría de móviles Android y disponible también en iPhone— donde aparecen las noticias más relevantes y personalizadas según tus intereses, búsquedas y ubicación.
Cada día, millones de personas entran en Discover para informarse, mantenerse al día de la actualidad o entretenerse con los contenidos más afines a sus gustos.
Cómo seguir a Diario de Ibiza en Google Discover
El proceso es sencillo y rápido:
- En Android: desliza hacia la derecha desde la pantalla de inicio para abrir Google Discover. En iPhone: descarga la aplicación de Google desde la App Store y accede a Discover desde ahí.
- Inicia sesión con tu cuenta de Google.
- Cuando te aparezca una noticia de Diario de Ibiza en tu feed, pulsa en el botón “Seguir” que verás en la parte superior derecha.
Desde ese momento, tendrás un espacio dedicado a nuestras publicaciones, siempre actualizado y accesible con un solo gesto.
Un espacio personalizado con las noticias de Diario de ibiza
Gracias a esta nueva función, ahora puedes asegurarte de que todas las publicaciones de Diario de Ibiza aparezcan en tu 'feed' de Discover. Al seguirnos, tendrás acceso inmediato a:
- Las noticias más relevantes de actualidad nacional e internacional.
- Reportajes, entrevistas y análisis exclusivos de nuestros periodistas.
- Opinión, cultura, deportes, entretenimiento y mucho más.
- Vídeos y contenidos de nuestras redes sociales integrados en tu feed.
Todo ello de manera gratuita y sin necesidad de instalar nada más en tu móvil.
¿Por qué deberías configurarlo?
Seguir a Diario de Ibiza en Google Discover es la mejor manera de no perderte nada:
- Recibirás directamente en tu móvil nuestras últimas noticias y análisis.
- Ahorrarás tiempo al tener toda la información de calidad reunida en un solo lugar.
- Podrás personalizar tu experiencia para que Discover te muestre el contenido que realmente te importa.
Con un solo clic, estarás siempre informado de lo que sucede en el mundo.
Ya puedes seguir a [medio] en Google Discover y acceder gratis a todas nuestras noticias. ¡Dale a ‘seguir’ y no te pierdas nada!
- Los Ayuntamientos de Ibiza quieren sustituir el consumo de alrededor de mil millones de litros de agua de los acuíferos por desalada
- Vicent Cardona, Colegio de Ingenieros Industriales: «Una desaladora con un parque solar puede autoabastecerse de energía al 100%»
- Promoción del 85 del colegio Sa Graduada de Ibiza: reunidos 40 años después
- Sin nacionalidad española por sus antecedentes penales en Ibiza
- Ibiza es el sitio número 1 de ocio mundial con leyes muy estrictas': guerra abierta entre el ocio musical y la política en la isla
- Crisis en el Área de Salud de Ibiza con la dimisión de dos altos cargos
- La isla de Ibiza pierde tanta agua por las redes de distribución como la que produce la desaladora de Vila
- Multa de más de 205.000 euros en Santa Eulària por convertir en turística una vivienda residencial