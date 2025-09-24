Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las Pitiusas se suman al Día Mundial de la Investigación contra el Cáncer

Asociaciones locales han realizado actividades en puntos de encuentro de los municipios

Punto de encuentro de la AECC.

Punto de encuentro de la AECC. / AECC

Redacción Digital

Ibiza

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha conmemorado este martes, 24 de septiembre, el Día Mundial de la Investigación en Cáncer con distintas actividades en Ibiza y Formentera para destacar la importancia de apoyar la investigación oncológica.

Desde la entidad recuerdan que el gran reto es superar el 70% de supervivencia frente al cáncer para el año 2030, además de mejorar la calidad de vida de los pacientes y garantizar que todos puedan acceder a los resultados de la investigación.

Puntos de encuentro

Las juntas locales de la AECC han salido a la calle para acercar este mensaje a la ciudadanía. La acción ha contado con la participación de los presidentes Enric Casanova y Pepita Gabaldar, junto al equipo de voluntariado, quienes han animado a vecinos y visitantes a sumarse a la iniciativa.

Una de las actividades más simbólicas ha sido el muro participativo bajo la pregunta: “Para ti, ¿en qué se traduce la investigación contra el cáncer?”. Numerosas personas dejaron sus mensajes, destacando la esperanza, la vida y la solidaridad como principales respuestas.

Noticias relacionadas y más

Con gestos como este, la AECC quiere recordar que la investigación es la herramienta clave para seguir avanzando en la lucha contra el cáncer y que su apoyo es fundamental para alcanzar los objetivos de supervivencia marcados.

