Detenido en Ibiza un fugitivo finlandés por cometer estafas telefónicas para obtener datos bancarios
El hombre tenía una Orden Europea de Detención por delitos económicos
Agentes de Udyco de la Policía Nacional de Ibiza han detenido a un ciudadano finlandés con una Orden Europea de Detención y Extradición, emitida por las autoridades finlandesas, por supuestos delitos económicos.
Según han informado en un comunicado, el detenido habría utilizado el método conocido como 'vishing', una modalidad de fraude que combina la ingeniería social con la suplantación de identidad a través de llamadas telefónicas. Mediante esta técnica, el individuo se hacía pasar por representante de entidades financieras de confianza, como bancos o empresas de servicios, para obtener claves de acceso a cuentas bancarias de sus víctimas.
Extradición a Finlandia
Las investigaciones realizadas por la Policía Nacional en colaboración con las autoridades finlandesas permitieron localizar al fugitivo en un hotel de Ibiza. Durante la operación, se incautó un teléfono móvil que se encuentra bajo análisis para determinar su posible vinculación con las actividades delictivas.
El detenido ha sido puesto a disposición judicial y ha entrado en prisión a la espera de ser extraditado a Finlandia de forma inminente para responder por los delitos imputados.
La Policía Nacional ha destacado su compromiso con la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado y los delitos económicos transfronterizos.
