Construir una incineradora en Ibiza tardaría al menos diez años

Cualquiera de las dos opciones que acabe tomando el Consell como alternativa al vertedero de Ca na Putxa representará una inversión económica muy elevada que, inicialmente, deberán asumir las instituciones locales, como avisa el presidente, Vicent Marí. A lo largo del próximo año, mientras se vaya desarrollando el plan piloto de traslado de la fracción de rechazo a Mallorca, se podrá ir evaluando el coste de este operativo, aunque podría rebajarse ampliamente si los ciudadanos se comprometen con el reciclaje.

No obstante, Marí ya da pistas de que recurrir a la incineradora de Mallorca supondrá un desembolso más que considerable: hay que pagar el embalaje de los residuos, su traslado por vía terrestre y después el trayecto en barco, así como los impuestos y el canon por la incineración en Son Reus.

Por otra parte, si se opta por tratar el rechazo en la propia isla, la construcción de una planta de incineración y transformación energética de los residuos tardaría al menos diez años. Si esta es la decisión final, solamente decidir su ubicación ya representaría un largo debate, apunta el presidente. Para más inri, además de toda la tramitación burocrática del proyecto, el Consell y los ayuntamientos deberían buscar financiación para las obras.