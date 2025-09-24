Más de cinco horas para extinguir el incendio en Cala de Bou que ha quemado tres hectáreas de terreno y cuatro barcos

Más de cinco horas han necesitado los Bomberos de Ibiza y el Ibanat para extinguir un incendio declarado sobre las 14.45 horas en un solar en el que se almacenaban barcos situado en la avenida de Sant Agustín en Cala de Bou, cerca del límite entre los términos municipales de Sant Josep y Sant Antoni aunque perteneciente al primero.

El fuego ha quemado tres hectáreas de terreno agrícola en el que se han ardido cuatro barcos, chatarra, parte del material de obra de un almacén, terreno agrícola y sabinas, según han informado desde el Parque Insular de Bomberos. También había algunos corrales en la zona afectada por las llamas. Los vecinos han rescatado a los animales para evitar que murieran en el incendio. El fuego se ha producido a muy pocos metros de la carretera, en una zona donde hay viviendas.

Los bomberos sospechan que el fuego podría haberse iniciado por las chispas de un hombre que estaba trabajando con una radial, según han informado desde el Parque Insular.

J.A. Riera

Medios aéreos

Los trabajos de extinción han acabado a las 20 horas. En el operativo se han destinado medios aéreos (un helicóptero y un avión del Ibanat), así como cuatro autobombas de los Bomberos y dos tanquetas del Ibanat.

Los bomberos de Ibiza y el Ibanat acudieron este mediodía a las 14.45 horas, a Cala de Bou, donde se había declarado un incendio. La zona afectada era un solar en el que se almacenan y se reparan barcos, ubicado al principio de la avenida de Sant Agustí.

Según ha informado desde la conselleria de Agricultura y Medio ambiente del Govern, en las labores de extinción han participado 21 bomberos forestales y dos agentes de Medio Ambiente. Cuatro indicativos policiales, un oficial y Protección Civil han acudido también al lugar del incendio, ha señalado el Ayuntamiento de Sant Josep.

El fuego ha originado una columna de humo negro visible desde varios puntos de la localidad. El tráfico ha estado atascado en las principales salidas de Sant Antoni. La Policía ha regulado el tráfico en la EI700 y en las arterias más importantes de Cala de Bou durante el suceso.

Otro incendio y un árbol caído

El incendio de Cala de Bou ha coincidido con la caída de un árbol en un camino de Santa Eulària y el fuego en un vehículo estacionado en la localidad de Jesús, según informa EFE. Esta situación ha provocado que los bomberos hayan tenido que recurrir a los compañeros que estaban en su turno libre para poder hacer frente a todas las emergencias. Desde el Parque Insular han aprovechado para reivindicar, una vez más, la necesidad de subparques de bomberos y de más personal en las islas.

En esta línea, el Consell de Ibiza anunció el pasado mes de julio que ya tenía hechas las negociaciones, los contactos y el trabajo con los ayuntamientos para la construcción de los subparques de bomberos previstos en Santa Eulària y Sant Josep. El presidente del Consell aseguró, tras la firma del acuerdo de cesión con el Govern en el Parque Insular de Servicios de sa Coma, que en cuanto dispongan de "los espacios adecuados" que les faciliten los propios ayuntamientos, empezarán a trabajar en "proyectos concretos".