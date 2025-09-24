Catalina Cabrer en Ibiza: "Estamos en emergencia habitacional, pero el Govern tiene un plan"

"Este Govern tiene un plan muy importante de trabajo para la vivienda. Estamos en una situación de emergencia habitacional", ha manifestado la consellera balear Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, en su visita a Ibiza de este miércoles al ser preguntada por la problemática de los asentamientos de infraviviendas.

Existe un debate sobre si las empresas deben preocuparse de saber dónde viven sus trabajadores o de si su alojamiento tiene unas condiciones mínimas, ya que a menudo necesitan mano de obra temporera, de fuera de la isla. ¿Las empresas deben formar parte, por tanto, de la solución a este problema? "Yo creo que lo están haciendo, muchas empresas están pendientes de esta situación. Incluso a nivel turístico me consta que empresas hoteleras que han podido, porque también deben poder, sí que están formando parte de la solución y están activando medidas para completar sus plantillas", ha respondido la consellera.

En este sentido, hay empresas, no todas, que proporcionan alojamiento a sus temporeros, ya sea en habitaciones del establecimiento o pagando alquileres, por ejemplo.

"No se ve de hoy para mañana"

En todo caso, Cabrer ha señalado la situación habitacional "es global" y que ocurre también en el resto de islas. "Tenemos en marcha muchos proyectos y el programa de Alquiler Seguro para sacar viviendas al mercado, y la construcción de viviendas. Se está trabajando muchísimo". Del Alquiler Seguro, el Govern anunció este verano algunas reformas para tratar de que más propietarios se sumen a dicha iniciativa, ya que en algunas zonas de la Comunitat, como Ibiza, no estaba registrando los resultados esperados. "Evidentemente, es un trabajo que no se ve de hoy para mañana, tarda un tiempo", ha concluido Cabrer.

Otra derivada de los asentamientos es que buena parte de quienes malviven en infraviviendas son inmigrantes en situación administrativa irregular que, en conversación con los periodistas, aseguran estar trabajando en la isla. Es decir, sin contrato ni seguro. "Nosotros trabajamos a través de la dirección general de Trabajo con la Inspección de Trabajo, que es un órgano que depende del Gobierno central, y en este sentido sí que hay previstas campañas para inspeccionar y controlar esta situación. En principio [en Ibiza] no hay números [de irregularidad] más allá de lo habitual", ha apuntado la Cabrer, que asumió el cargo este mismo verano. "Tal vez se puede haber evidenciado toda una situación que está sucediendo en Extranjería, porque sí que es verdad que hay un problema en el sentido de que se tarda mucho en dar citas y es complicado para las personas. Incluso tenemos problemas con las campañas, que ahora viene la agraria, para regularizar personas. Hay un tapón en Extranjería y tenemos que trabajar en ello con el Gobierno central", ha añadido.

Inspecciones

Al margen de ello, asegura que se realizan inspecciones ("las previstas en Inspección de Trabajo, y también se actúa inmediatamente si hay cualquier denuncia") y se sanciona cuando se comprueba la irregularidad. "Esto lo hace Inspección, no nosotros, que no tenemos la competencia. Pero si se constata, evidentemente, hay sanciones y se regulariza al trabajador y se le paga la cotización de cuatro años atrás, si es preciso".

En la parte más puramente económica, también se le ha preguntado por el balance de la temporada, ya que varía en función de los sectores. "De momento estamos esperando a que acabe la temporada, porque es importante hacer valoraciones cuando tengamos todos los datos y números. Pero en principio esta temporada turística comenzó de una forma muy similar a la del año pasado, y en cuanto a ocupación hotelera, ha sido muy parecida a la de 2024. Nosotros, cuando dimos los datos de ocupación el mes pasado, nos fijamos en que en restauración había incluso bajado el paro con respecto al año pasado. Por lo tanto, en principio no notamos cambios en cuanto a ocupación en este sentido", ha explicado la consellera de Trabajo.

Refuerzo en el SOIB

Por otra parte, recuerda que a mediados de octubre se activa una campaña de fijos discontinuos en las oficinas del SOIB (Servei d'Ocupació de les Illes Balears) en toda Baleares, hasta diciembre-enero, dado que siempre aumenta el volumen de trabajo en esta época. "Tanto el SEPE [Servicio Público de Empleo Estatal] como nosotros estamos muy preparados, hay todo un sistema por Internet, así que muchas personas ya pueden pedir su prestación y apuntarse de manera telemática. Y para lo presencial, el año pasado ya comprobamos que, con la campaña que tenemos prevista, no hubo ningún problema. Ya se han hecho las reuniones pertinentes, tanto con el SEPE como con los equipos internos de todas las oficinas de todas las islas, y pensamos que será como el año pasado y no habrá incidencias. Y el SEPE también se refuerza", en palabras de la consellera, que ha comparecido ante la prensa acompañada del director del SOIB, Ismael Alonso, y la directora de la EBAP (Escola Balear d'Administració Pública), Violeta Rodríguez.

Alonso ha detallado que el refuerzo, en toda Baleares, es de 24 trabajadores más para esta campaña de fijos discontinuos. "Evidentemente, si notásemos cualquier tipo de incidencia, pondremos más refuerzos, pero también tenemos que realizar una gestión eficiente de recursos y pensamos que, con los recursos que destinamos, irá bien".

Finalmente, la Escuela Oficial de Idiomas está en periodo de matriculación y no cuenta con auxiliares administrativos propios en su sede de Ibiza, ya que las dos plazas han estado vacantes. Sin embargo, el sábado se publicó la lista correspondiente en el BOIB de la bolsa de auxiliares y está previsto que esta misma semana se realice la "llamada colectiva". Desde el centro señalan que, mientras tanto, el equipo directivo y algunos profesores han estado asumiendo tareas de secretaría, relacionadas sobre todo con las matrículas. Y es que aunque cuentan con la cesión temporal de dos auxiliares de otros centros, desde el centro indican que no es suficiente para cubrir todo el trabajo, así que esperan poder incorporar a auxiliares propios en breves.