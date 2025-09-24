Casas en miniatura: la nueva moda de alquiler en Ibiza
El inmueble comparte una parcela de 1000 m² cuadrados con tres casas más
"Acogedora casita en el campo cerca de San José con cocina equipada, baño completo y una habitación con armarios empotrados". Así se anuncia en Idealista una casa de 40 metros cuadrados en Sant Josep, una nueva moda de alquileres en Ibiza que no deja de sorprender a quienes buscan un nuevo hogar en la isla.
Está ubicada en una parcela junto a tres casas más independientes y una piscina compartida, también se incluye terraza privada, plaza de parking y calefacción eléctrica. El precio por un contrato de seis meses es de 1.050 euros mensuales, con la entrega inicial de tres mensualidades que corresponden a: "1 mes de renta, 1 mes de fianza legal y 1 mes de agencia + IVA". Por otro lado, podrás ahorrarte el coste de suministros, ya que el agua y la luz están incluidas.
El alojamiento está distribuido en una sola estancia acoplando habitación, cocina y comedor, con un baño completo aparte. En las fotos destaca sus paredes acristaladas con vistas panorámicas al bosque de la parcela.
Los puntos a completar
El anuncio detalla una serie de requisitos en el caso de que te interese el alojamiento, los anunciantes piden que compartas información personal como: quién va a vivir en el piso, el número de adultos, empleo de las personas interesadas, si es trabajo anual con nóminas o en otro caso es autónomo, etc. Además, otro de los requisitos es que no se aceptan mascotas.
Este es otro de los muchos casos que siguen apareciendo entre las ofertas de alquiler en la isla, que cada vez se vuelven más ingeniosas y ponen de moda nuevos estilos de alojamiento.
