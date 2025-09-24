Los chiringuitos de una importante playa de Ibiza se quedan sin luz ni agua durante horas

Un corte en el suministro ha dejado este miércoles sin luz ni agua a todos los chiringuitos que operan en la playa de ses Salines, en el Parque Natural, una de las más importantes de Ibiza.

Desde el Ayuntamiento de Sant Josep explican que este problema se debe a trabajos de mantenimiento y que a los afectados ya se les había comunicado previamente el corte de estos suministros. El anuncio avisaba de un corte de cuatro horas entre las ocho y las doce de la mañana, pero se ha prolongado y a las 13.30 horas de este mediodía aún seguían sin luz ni agua.

Sin servicio de comidas

Desde varios de los locales de restauración han acogido con sorpresa este contratiempo, que en algunos casos les ha impedido abrir sus puertas, como ha ocurrido en el NoHo Beach Club. A la hora del servicio de comidas, uno de los momentos fuertes del día, el problema todavía persistía.

Por su parte, en Sa Trinxa han atendido a clientes durante la mañana, aunque con dificultades para prestar el servicio deseado. En cuanto al Beso Beach, han retrasado sus reservas para más tarde, a la espera de confirmar si se reestablece la normalidad y consiguen no perder a ningún cliente.

Algunos de los afectados explican que, tras prolongarse el corte más allá de las doce del mediodía, han preguntado qué pasaba, a lo que les han señalado que antes de las 16.30 horas intentarían restablecer la luz y el agua.