Alarma por un incendio en la avenida de Sant Agustí de Cala de Bou
Los bomberos, un avión y un helicóptero tratan de controlar el incendio
Los bomberos de Ibiza han acudido este mediodía, sobre las 15 horas, a Cala de Bou, donde se ha declarado un espectacular incendio. La zona afectada es un solar en el que se almacenan y se reparan barcos, ubicado al principio de la avenida de Sant Agustí, cerca del límite entre los términos municipales de Sant Josep y Sant Antoni. Varias embarcaciones almacenadas en el terreno están ardiendo, a muy pocos metros del tramo inicial de la avenida de Sant Agustí, y en una zona donde hay casas. Testigos señalan que parece que hay tres focos.
Hasta el lugar se han desplazado seis bomberos en un vehículo ligero, un camión bomba urbano y una nodriza, y un avión y un helicóptero anti incendios están efectuando descargas para tratar de controlar el fuego. También colabora en las labores de extinción Ibanat. Cuatro indicativos policiales, un oficial y Protección Civil han acudido al lugar de incendio, según ha informado el Ayuntamiento de Sant Josep.
El fuego ha originado una columna de humo negro visible desde varios puntos de la localidad. El tráfico está atascado en las principales salidas de Sant Antoni. La Policía regula el tráfico en la EI700 y en las arterias más importantes de Cala de Bou.
(Habrá ampliación)
