Elena López, PSOE, sobre la falta de agua en Ibiza: "El PP se niega a clausurar pozos ilegales"

El PSOE de Ibiza ha presentado un paquete de diez medidas para afrontar la crisis hídrica que vive la isla y ha acusado al Partido Popular de actuar con “propaganda, falsas promesas, engaño y mentira”.

La portavoz del PSOE en el Consell Insular, Elena López Bonet, ha explicado en una rueda de prensa este miércoles que las propuestas van “desde reclamar el cumplimiento del Pacte de l’Aigua, del cual el PP se ha olvidado completamente, hasta medidas concretas como la clausura de los pozos ilegales, que el PP se niega a hacer, o inversiones para mejorar la red y las infraestructuras hídricas”.

Entre las medidas hay actuaciones “para poner fin a la salinización del agua que reciben las depuradoras, impulsar la reutilización del agua depurada para dar respuesta a las necesidades del sector agrícola y cumplir de una vez con el compromiso del traspaso de la gestión del agua a Ibiza”.

López ha subrayado que las propuestas “salen de reuniones con entidades y colectivos y tienen un mensaje muy claro: nos plantamos ante un Partido Popular que ha hecho de la propaganda, de las falsas promesas, del engaño y de la mentira una forma de gobernar estos dos años”.

La portavoz socialista ha denunciado que el PP “solo se ha preocupado de aprobar leyes que disparan la población de nuestra isla, promueve la construcción de pisos de lujo en suelo rústico, duplicar densidades de población y eliminar los órganos de control como era la Comisión Balear de Medio Ambiente”, lo que ha calificado de una política “depredadora del territorio” y un “modelo turístico de lujo”.

"Barra libre de crecimiento urbanístico y turístico"

Sobre el modelo popular, ha sido tajante: “Nos hablan de sostenibilidad y de agua, cuando en realidad lo que hacen es barra libre de crecimiento urbanístico y turístico. Más desaladoras para seguir creciendo y creciendo, esta es la propuesta de Marga Prohens, Vicent Marí y de los alcaldes y alcaldesas de Ibiza para solucionar el problema del agua. Un modelo de más saturación y más construcción que desde el Partido Socialista no pensamos aceptar”.

Los socialistas han criticado además que “el PP rápidamente redactó una contramoción para anunciar un supuesto plan de choque. Después de dos años sin medidas, que nos han abocado a la crisis hídrica que sufrimos, presentan una moción para instarse a sí mismos”.

En este sentido, López ha calificado de “ridícula” la primera propuesta de los populares en su moción: “Reconocer los esfuerzos del Govern balear, el Consell y los ayuntamientos por intentar frenar la sequía”. Y ha añadido: “Yo creo que se les debería caer la cara de vergüenza de traernos esta moción”.

Finalmente, ha acusado al PP de “no tener ninguna vergüenza de mentir y engañar a la ciudadanía, como ayer mismo hizo el conseller balear del agua en el Parlament, hablando de sequía de inversiones cuando han sido los diferentes gobiernos progresistas los que impulsaron grandes actuaciones hidráulicas que el PP tenía paralizadas”. Entre ellas, citó “el nuevo emisario de Talamanca por emergencia, la llegada de agua de calidad a Sant Josep, con más de 15 millones invertidos solo en este municipio, la interconexión de las desaladoras con el impuesto turístico o las inversiones para reducir las fugas de agua que llevaron a cabo los ayuntamientos progresistas”.