Advertencia de huelga en las residencias de Ibiza: los técnicos de enfermería se plantan ante la falta de personal y las condiciones laborales

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (USAE) ha advertido de que podría ir a la huelga si no se presentan mejoras inmediatas en las condiciones laborales y salariales del personal de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia, dependiente de la conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia del Govern balear.

Según datos del sindicato, en 2024 renunciaron a su trabajo en Balears 210 profesionales de los 850 que forman la relación de puestos de trabajo de la Fundación, lo que supone una media de 17 dimisiones mensuales. La cifra se ha disparado en 2025, alcanzando 173 renuncias solo hasta el 30 de junio, con una media de 29 al mes. El problema afecta a todas las categorías, aunque se ha agravado entre los técnicos sanitarios.

"La plantilla está al límite"

El delegado de USAE y presidente del comité de empresa de la residencia Can Raspalls de Ibiza, Agustín Peña, denuncia que las condiciones retributivas no se ajustan a la alta carga asistencial y que ni siquiera el complemento de difícil cobertura aplicado en la isla desde mediados de 2024 ha servido para frenar la fuga de profesionales. “Las ofertas de trabajo que se realizan desde el SOIB no se cubren y la plantilla está al límite”, ha afirmado Peña. Además, “un ejemplo de que ningún profesional quiere trabajar en estas residencias está en que en la última oposición convocada quedaron el 20% de las plazas desiertas", apunta.

La falta de personal ha tenido un impacto directo en la calidad del servicio y en la salud laboral de quienes continúan en activo. Los sindicatos alertan de que muchos profesionales sufren agotamiento físico y mental, lo que les impide asumir horas extra o cubrir turnos. En algunos centros, incluso se les ha denegado el derecho a realizar formación, obligándoles a trabajar para suplir la falta de efectivos.

En el caso de Ibiza, la situación es aún más grave: las tres residencias de la isla carecen desde hace meses de oficiales de mantenimiento y la Fundación tampoco ha licitado la contratación de una empresa externa. “Es evidente que están abandonando un servicio primordial en una sociedad cada vez más envejecida, dependiente y vulnerable”, critica Peña.

La decisión: el 29 de septiembre

Los sindicatos han convocado una asamblea el próximo 29 de septiembre para decidir si convocan huelga. La decisión dependerá de si el Govern balear presenta o no una propuesta de mejoras laborales que permita estabilizar las plantillas tras años de negociación.

“Adoptaremos las medidas necesarias para que usuarios y profesionales cuenten con espacios seguros para la atención sociosanitaria”, concluye el delegado sindical.