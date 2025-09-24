Advertencia de huelga en las residencias de Ibiza: los técnicos de enfermería se plantan ante la falta de personal y las condiciones laborales
Desde USAE denuncian que las tres residencias de la isla están en situación crítica, incluso sin personal de mantenimiento, y que el complemento de difícil cobertura no ha resuelto el problema
El Sindicato de Técnicos de Enfermería (USAE) ha advertido de que podría ir a la huelga si no se presentan mejoras inmediatas en las condiciones laborales y salariales del personal de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia, dependiente de la conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia del Govern balear.
Según datos del sindicato, en 2024 renunciaron a su trabajo en Balears 210 profesionales de los 850 que forman la relación de puestos de trabajo de la Fundación, lo que supone una media de 17 dimisiones mensuales. La cifra se ha disparado en 2025, alcanzando 173 renuncias solo hasta el 30 de junio, con una media de 29 al mes. El problema afecta a todas las categorías, aunque se ha agravado entre los técnicos sanitarios.
"La plantilla está al límite"
El delegado de USAE y presidente del comité de empresa de la residencia Can Raspalls de Ibiza, Agustín Peña, denuncia que las condiciones retributivas no se ajustan a la alta carga asistencial y que ni siquiera el complemento de difícil cobertura aplicado en la isla desde mediados de 2024 ha servido para frenar la fuga de profesionales. “Las ofertas de trabajo que se realizan desde el SOIB no se cubren y la plantilla está al límite”, ha afirmado Peña. Además, “un ejemplo de que ningún profesional quiere trabajar en estas residencias está en que en la última oposición convocada quedaron el 20% de las plazas desiertas", apunta.
La falta de personal ha tenido un impacto directo en la calidad del servicio y en la salud laboral de quienes continúan en activo. Los sindicatos alertan de que muchos profesionales sufren agotamiento físico y mental, lo que les impide asumir horas extra o cubrir turnos. En algunos centros, incluso se les ha denegado el derecho a realizar formación, obligándoles a trabajar para suplir la falta de efectivos.
En el caso de Ibiza, la situación es aún más grave: las tres residencias de la isla carecen desde hace meses de oficiales de mantenimiento y la Fundación tampoco ha licitado la contratación de una empresa externa. “Es evidente que están abandonando un servicio primordial en una sociedad cada vez más envejecida, dependiente y vulnerable”, critica Peña.
La decisión: el 29 de septiembre
Los sindicatos han convocado una asamblea el próximo 29 de septiembre para decidir si convocan huelga. La decisión dependerá de si el Govern balear presenta o no una propuesta de mejoras laborales que permita estabilizar las plantillas tras años de negociación.
“Adoptaremos las medidas necesarias para que usuarios y profesionales cuenten con espacios seguros para la atención sociosanitaria”, concluye el delegado sindical.
- Los Ayuntamientos de Ibiza quieren sustituir el consumo de alrededor de mil millones de litros de agua de los acuíferos por desalada
- Vicent Cardona, Colegio de Ingenieros Industriales: «Una desaladora con un parque solar puede autoabastecerse de energía al 100%»
- Promoción del 85 del colegio Sa Graduada de Ibiza: reunidos 40 años después
- Sin nacionalidad española por sus antecedentes penales en Ibiza
- Ibiza es el sitio número 1 de ocio mundial con leyes muy estrictas': guerra abierta entre el ocio musical y la política en la isla
- Crisis en el Área de Salud de Ibiza con la dimisión de dos altos cargos
- La isla de Ibiza pierde tanta agua por las redes de distribución como la que produce la desaladora de Vila
- Multa de más de 205.000 euros en Santa Eulària por convertir en turística una vivienda residencial