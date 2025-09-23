Vivienda en Ibiza: venden una casa en el parque natural de ses Salines

El portal inmobiliario Idealista ofrece una villa de 122 metros cuadrados ubicada en la zona de ses Salines por 1.940.000 euros. La vivienda, de orientación sur, consta de tres habitaciones y dos baños. Además, tiene plaza de garaje y trastero.

"Hay muy pocas casas en venta en ses Salines, por lo que esta es una oportunidad única", apunta el anuncio. La villa tiene dos plantas, cuenta con muros gruesos y vigas de madera en algunos techos. "Es de color blanco nítido y tiene un carácter encantador", señalan.

La inmobiliaria destaca, además, que la vivienda tiene armarios empotrados en los tres dormitorios y que el principal tiene un baño en suite. "También hay una cocina totalmente equipada y separada del salón por un arco en la pared. El salón tiene una chimenea y un trastero", describen.

En el exterior, la parcela está estructurada en diferentes niveles y cuenta con terrazas y zonas de descanso tanto soleadas como sombreadas. "Desde la azotea se tiene una vista espectacular de la reserva natural de ses Salines y del mar", concluyen.