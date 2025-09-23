Can Misses refuerza la Unidad de Cuidados Paliativos con una doctora y una nueva consulta

La Unidad de Cuidados Paliativos (UCP) del hospital Can Misses atendió a un total de 298 pacientes en 2024 con 918 visitas domiciliarias y 1.628 hospitalarias, según informa el Área de Salud de Ibiza y Formentera (Asef). Además, se registraron 1.971 estancias hospitalarias vinculadas a la unidad, con una media de 12,55 días por paciente.

Con el objetivo proporcionar un servicio dirigidos a los pacientes y familiares de personas que se encuentran en Cuidados Paliativos, se ha inaugurado una nueva consulta que "supondrá un incremento de la calidad asistencial", según una nota del hospital

Nueva consulta de Cuidados Paliativos

La ampliación del equipo ha permitido abrir una consulta específica para pacientes y familiares, ubicada en el edificio C de Can Misses, que funcionará de lunes a viernes en horario de mañana. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de los pacientes paliativos, ayudándoles a tratar los síntomas de la enfermedad y los efectos secundarios de los tratamientos, al tiempo que ofrece apoyo emocional y social.

«Los cuidados paliativos suponen un enfoque especial en el cuidado de personas con enfermedades graves y/o crónicas, atendiendo no solo a sus necesidades físicas, sino también a las emocionales, sociales y familiares», afirma la doctora Pilar Rapún, coordinadora de la unidad.

Incorporación de una nueva médica

La inauguración de la nueva consulta y la publicación de los datos expuestos anteriormente, coincide con la incorporación en la UCP de la doctora Belén Fernández Nievas, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Fernández Nievas ha desarrollado gran parte de su trayectoria en el área sanitaria pitiusa, donde fue jefa del Servicio de Urgencias del Hospital Can Misses entre 2012 y 2015 y médica del centro de salud del mismo nombre hasta su incorporación a la UCP.

Con esta incorporación, el equipo queda formado por tres facultativas —las doctoras Pilar Rapún, Lorena Hortelano y Fernández Nievas— además de la enfermera Esther Serra y la psicooncóloga Paloma Martínez.

«El imparable aumento de la esperanza de vida y los avances de la medicina están generando un incremento exponencial de pacientes con necesidades paliativas», explicó la doctora Rapún. En este contexto, la especialista subrayó que los nuevos tratamientos —como las terapias dirigidas o la inmunoterapia en oncología— han modificado la evolución de enfermedades avanzadas, lo que exige una atención más estrecha y continuada.

Por su parte, el director gerente del Área de Salud, el doctor Enrique Garcerán, destacó que el refuerzo del equipo responde a una estrategia de futuro: «El envejecimiento de la población hace imprescindible apostar por la atención domiciliaria. Reforzar la Unidad de Cuidados Paliativos supone un compromiso tanto con nuestros profesionales, a quienes dotamos de más herramientas, como con los pacientes y sus familias, que requieren la mayor calidad asistencial posible».