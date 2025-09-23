Soledad Manzano, presidenta de Aspadif: «Las familias con patología dual somos víctimas del maltrato institucional»

En enero de este año, en el pleno del Consell de Ibiza, intervino para reclamar una vez más un centro de media y larga estancia en la isla para los afectados por la patología dual y Vicent Marí se comprometió a hacer todo lo posible para que fuera una realidad. ¿Ha habido algún avance desde entonces?

No. Ahora mismo estamos a la espera de una reunión con el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, y con el vicepresidente del Govern, Toni Costa, que fueron las dos personas que antes de las elecciones nos prometieron este recurso porque era de ley y de justicia que estuviera aquí. Solicitamos la entrevista a principios de agosto y estamos pendientes de que nos digan algo. También hemos escrito a la presidenta del Govern, a Marga Prohens, que demostró en su momento una gran empatía con nosotros. Nos ha derivado a la consellera de Sanidad, Manuela García, que se tiene que poner en contacto con nosotros. Hace unos meses tuvimos una conversación telefónica con la directora general de Salud Mental, la psiquiatra Carme Bosch, pero lo que nos dijo al final no fue muy alentador. Nos vino a decir que nosotros ya teníamos mucho, que esto era un recurso sanitario y que, además, no había médicos. Me quedé muda.

El Parlament balear aprobó por unanimidad en febrero de 2024 una proposición no de ley del PP para exigir la habilitación en Ibiza de un centro de media estancia para los pacientes que sufren esta enfermedad que combina enfermedad mental y conductas adictivas. ¿Qué es lo que, a su juicio, está impidiendo que el tema avance con la agilidad requerida?

Yo creo que hay falta de voluntad política para darle el último empujón y diría que la institución que está fallando en este caso es el Govern. Nosotros no necesitamos palmaditas en el hombro y que nos digan lo valientes que somos, lo que necesitamos son recursos. También quería recordar que el plan de salud mental está caducado desde 2022. Eso sí, ya tenemos aprobado el Plan Integral de Adicciones de las Illes Balears, que nos parece ejemplar, porque, entre otras cosas, se insta a que las redes se unan y se reconoce la patología dual.

¿Entiendo, por lo que me cuenta, que todavía no se ha previsto dónde se construirá esta infraestructura?

Se apuntaron posibilidades, pero quedó en el aire y ahora todo el mundo está mirando al techo. Se habló en su momento de hacerlo en la última planta de lo que será el centro de baja exigencia de es Gorg, pero se descartó, y luego se propuso el espacio que ahora ocupa el centro provisional de baja exigencia de sa Joveria, pero parece que de esa opción hay que olvidarse también.

¿Y del plan de usos de esta instalación se sabe algo?

Hubo un momento en que estuvimos ante una partida de ping-pong entre el Govern y el Consell sobre si lo primero tenía que ser el plan de usos o la ubicación. Para nosotros está claro que para poder hacer el plan es necesario antes decidir el lugar y saber los metros cuadrados de los que se dispondrá.

¿Qué supondría para las personas con patología dual y sus familias contar con un centro de media y larga estancia en Ibiza?

Este recurso se supone que es el paso previo para que la persona con patología dual pueda reincorporarse a la vida diaria con la mayor garantía de haber recuperado buena parte de sus herramientas y recursos. Contar con este centro supondría disponer de un sitio donde hacer un seguimiento de su tratamiento y conseguir que el enfermo salga a la calle con las mayores habilidades posibles. Además, sería el sitio adecuado para las personas que tienen que seguir de forma involuntaria un tratamiento. Este recurso es una reclamación histórica. Nunca hemos tenido en Ibiza un centro de subagudos, se nos manda a Palma y la patología dual tiene dos ejes, flexibilidad y accesibilidad. Para nosotros ir a Mallorca no es accesible y tampoco hay flexibilidad si después de ir a la unidad de Patología Dual te vas casa o lo único que tienes es estar en la calle o en la cárcel. Llevamos siendo víctimas del maltrato institucional desde hace 40 años, que es cuando se cerraron los psiquiátricos.

¿Cómo les ha cambiado la vida la puesta en marcha en 2019 de la unidad de Patología Dual del Área de Salud de Ibiza y Formentera?

El Hospital de Día de Patología Dual de Can Misses se merece todo nuestro reconocimiento. Yo siempre digo que me había pasado 20 años en una habitación a oscuras dándome cabezazos por todos lados sin saber por dónde salir ni qué hacer y cuando llegó esta unidad fue como si me encendieran la luz y viera dónde había una puerta de salida. Voy a la terapia de familias desde que se creó y eso me ha permitido conocer la enfermedad y adquirir herramientas para el autocuidado, para poner límites, para miles de estrategias. La familia debidamente informada y psicoformada es parte de la solución.

Ahora mismo el equipo multidisciplinar de la unidad está al completo, hay psiquiatra, con formación en patología dual; un psicólogo clínico; una terapeuta ocupacional y una enfermera. ¿Consideran que haría falta todavía más personal?

Yo creo que se debería aumentar el personal y es uno de los temas que abordaremos en la reunión que tendremos a finales de mes con la doctora Merino (coordinadora de Salud mental) y Álvaro Palma (psiquiatra y coordinador de la unidad). Está creciendo el número de casos diagnosticados y ya se empieza a tener lista de espera y nos preocupa que cuando la unidad de Patología Dual se traslade a es Viver no se prevea la posibilidad de ampliar este servicio y de establecer turno de mañana y tarde (ahora solo es de tarde). También nos preocupa que cuando se dé un alta en el Hospital de Día de Patología Dual el seguimiento no se haga por profesionales que estén muy cerca del equipo multidisciplinar.

¿Qué otros recursos asistenciales requerirían las Pitiusas para atender adecuadamente las necesidades de las personas con patología dual?

Además del centro de media y larga estancia, lo prioritario sería que se unificaran las redes y que el CAD (Centro de Atención a las Adicciones) se integrara dentro del sistema sanitario. También sería interesante estar un poquito detrás de la reinserción, necesitamos trabajos protegidos. Además habría que poner el foco en la detección y en la prevención. Según la evidencia científica, la prevención no es decir «no consumas, que es malísimo», la prevención va de diagnosticar los cerebros vulnerables porque no se hace adicto quien quiere sino quien tiene un cerebro vulnerable. Una propuesta que tenemos en ese sentido es que se lleve a cabo un proyecto piloto de detección precoz en los centros educativos de Formentera. Por otro lado, nos gustaría que los enfermos de patología dual que están en prisión tuvieran tratamiento, porque estando allí su diagnóstico empeora.

¿Alguna propuesta más?

Sí, que se haga en estimulación intracranial y que la terapia de familias llegue a Formentera. También tenemos una propuesta para todos los ayuntamientos de cara al año que viene, organizar jornadas o charlas en las que se hable de patología dual, sobre todo, para que las familias sepan dónde acudir y entiendan que no les ha caído una maldición y que no es un problema suyo, sino de falta de recursos, de información y de formación. Además, pedimos que los profesionales del Hospital del Día puedan acceder a seguir formándose en este campo.

¿Echan en falta más apoyo social, además de institucional?

Por parte de la sociedad lo que hay es desconocimiento y cuando tú desconoces algo tienes miedo, pero el estigma se disuelve con conocimiento y con información y para eso estamos también nosotros, para visualizar esta enfermedad crónica.