Semana de calor moderado y lluvias a partir del viernes en Ibiza

La isla vivirá durante los próximos días un tiempo estable con temperaturas agradables, aunque con lluvias previstas a partir del viernes, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El lunes se produjo el cambio de estación con la llegada del otoño que ha traído una bajada de las temperaturas, que volverán a subir la siguiente semana con el comienzo del popular veranillo de San Miguel, señala la Aemet.

Hasta el jueves predominarán los cielos poco nubosos y las máximas se moverán entre los 24 y 25 grados, mientras que las mínimas se situarán entre los 16 y 18 grados, poniendo fin así a als noches tropicales. El miércoles se prevé una jornada plenamente soleada, con vientos flojos de componente este y norte.

El viernes 26 se esperan los primeros cambios: la probabilidad de precipitación aumenta hasta el 35% por la mañana y al 40% por la tarde, con máximas que alcanzarán los 27 grados.

El sábado 27 será el día con mayor inestabilidad, con una probabilidad de lluvia del 50% y temperaturas que podrían llegar a los 28 grados, acompañadas de viento del oeste de hasta 15 km/h.

El domingo y el lunes se espera un descenso ligero de las máximas, que rondarán los 26 grados, con intervalos nubosos y una probabilidad de precipitación entre el 25% y el 30%.

El índice ultravioleta se mantendrá en valores moderados a altos, entre cinco y seis puntos, por lo que se recomienda seguir utilizando protección solar durante las horas centrales del día.

Esta madrugada se registraron temperaturas mínimas de 14 grados en Sant Antoni, Ibiza y Sant Joan. El aeropuerto de Ibiza alcanzó 18 grados, mientras que en Formentera la mínima fue de 21 grados.

En cuanto a las máximas de este lunes, Formentera alcanzó los 29 grados, seguida de Ibiza, el aeropuerto y Sant Antoni, con 26 grados. Finalmente, Sant Joan registró 25 grados.

Huracán

El huracán Gabrielle llegará el viernes a Azores y se acercará el fin de semana a la Península como borrasca, algo relativamente habitual en otoño. Aún hay incertidumbre, pero podría dejar mala mar, lluvias y vientos fuertes en el oeste peninsular. Las Baleares no se verán afectadas.