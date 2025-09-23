Las relaciones del artista de Ibiza: "'Picarol' proponía comprar un Goya y Juan March no se lo pensaba dos veces"

Josep Costa i Ferrer (Ibiza, 1876 - Palma, 1971) fue dibujante, caricaturista (conocido como 'Picarol', entre otros nombres), anticuario, impulsor de excavaciones arqueológicas, galerista, fundador de Cala d’Or, editor de guías turísticas de Mallorca y asesor de confianza de la familia March. Fue polifacético y todo lo que hizo se le dio bien, según el galerista Adrià Codina, quien hace unos seis años adquirió el archivo de este hombre, compuesto por 40.000 documentos, con 5.000 fotografías y 300 obras de arte, perfectamente ordenados y conservados. Hoy, este fondo, en gran parte inédito, se expone en su galería de Lleida y está a la venta por 387.350 euros.

Los documentos desvelan su estrecha relación con el conocido banquero mallorquín Juan March. “Creo que Costa era una persona de máxima confianza y tenía carta blanca, porque Costa proponía comprar un Goya y March no se lo pensaba dos veces. Hay centenares y centenares de listados llenos de documentación y de mucho dinero. La familia March invirtió mucho dinero en Costa y creo que parte de la fortuna que generó Costa fue gracias a estas adquisiciones, porque llegaron a adquirir colecciones de primer nivel mundial”, apunta Codina.

Planos, fotografías y registros relativos al proyecto de Cala d'Or. / Adrià Codina Art Gallery

“Costa fue el asesor predilecto de diferentes miembros de la familia y fue el decorador de los diferentes palacios que construyeron en Mallorca y también en Madrid”, añade Albert Velasco, historiador del arte, investigador del legado y comisario de esta exposición junto a Codina. De esa faceta de hombre de confianza, el archivo contiene planos, información sobre piezas que aún decoran esas residencias, mobiliario, obras de arte, como pinturas góticas del siglo XVII, comenta Velasco.

Josep Costa i Ferrer, conocido como 'Picarol'. / DM

Desde hace unos días se puede visitar la exposición El llegat infinit: Josep Costa i Ferrer i el seu arxiu, en la Adrià Codina Art Gallery de Lleida, muestra que también incluye cinco dibujos atribuidos a Picasso que se encontraron entre sus papeles, aunque estas obras no entran en el amplio archivo a la venta. “Es un fondo riquísimo, más allá de las obras de arte, es toda la información necesaria para entender el comercio de todo el arte que hubo desde finales del XIX a principios del XX”, destaca el galerista, descendiente del pintor Ramon Casas. Costa guardó facturas, las cartas con artistas, obras de arte, catálogos de todas las exposiciones que organizó (expuso a Picasso y a Dalí en Palma), fotografías de todo aquello que pasó por sus tiendas de antigüedades o por las conocidas Galerías Costa. Incluso conservó una bolsa para la ropa sucia de un hotel donde se hospedó cuando viajó a Chicago, donde abrió una galería. “Comerciaba con personas de todo el mundo, hablaba con los directores de los principales museos, hacía ofrecimientos al British Museum, a Estados Unidos…”, relata Codina.

Documentos relativos a su trabajo como decorador y asesor de arte para la familia March. / Adrià Codina Art Gallery

'Picarol' también conservó todo lo relativo a la urbanización de Cala d’Or, los primeros proyectos, los nombres de quienes trabajaban allí y el salario que recibían, de dónde sacaba algunas portaladas o elementos góticos que incorporó a algunas casas, explica Codina. “Es una información que yo considero que no debe estar en manos privadas, sino que debe estar en manos públicas, para que todos podamos investigar. De este archivo pueden salir centenares de tesis doctorales, porque es una información inabarcable y de muchos temas diversos”, afirma el galerista.

Material relacionado con su actividad de promotor de artistas y fundador de las Galerías Costa. / Adrià Codina Art Gallery

Los dos comisarios consideran que la trascendencia del legado de Costa es tan grande que debe formar parte del patrimonio público. “Es un archivo completísimo, fundamental para conocer las relaciones de una galería y los artistas”, pero también decisivo para entender “cómo parte del patrimonio de las Islas y de las principales familias se dispersó y salió de Mallorca y fue a parar a Estados Unidos y a otros lugares”, apunta Velasco.