"No quiero DJs en ningún beach club más porque molestan a los peces": ironizan con las restricciones en Ibiza y Formentera y les llueven las críticas

En la última década, Ibiza y Formentera han visto un notable crecimiento de los conocidos como beach clubs, espacios que combinan restauración, ocio y servicios exclusivos junto al mar. Y es que estos establecimientos se han consolidado como un reclamo turístico de alto nivel, atrayendo a visitantes que buscan una experiencia más allá del chiringuito tradicional. La oferta suele incluir gastronomía de autor, música en directo y un ambiente sofisticado que ha cambiado en parte la fisonomía de algunas playas, convirtiéndolas en escenarios de consumo de lujo y de gran visibilidad internacional.

Sin embargo, este auge no ha estado exento de polémica. Las administraciones baleares han puesto en marcha normativas para limitar la proliferación de beach clubs, argumentando la necesidad de proteger el litoral, garantizar el acceso público a las playas y reducir el impacto ambiental. En algunos casos se han restringido licencias, endurecido requisitos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre e intensificado las inspecciones.

De hecho, el debate sigue abierto entre quienes defienden el control para preservar el entorno natural y el descanso de los residentes y quienes consideran que estas restricciones frenan un motor económico clave para las islas.

Sobre este asunto precisamente ironiza el creador de vídeos Carlos, conocido en TikTok como @primo_high_five, quien aparece en un primer plano mientras pincha música con un rótulo en el que se puede leer: "Quitan los DJs en los beach club de Ibiza y Formentera".

En ese momento, en escena aparece una mujer, con una especie de placa, al grito de: "Medio Ambiente, Govern balear". El DJ se asusta y se quita los cascos, mientras la mujer prosigue: "Os he dicho que no quiero la figura de DJ en ningún beach club más porque molestáis a los peces y a las aves. Y no olvides poner la música, como mucho, a 20 decibelios". A lo que el disc jockey replica que "ese es el sonido de las personas cuando hablan". La presunta agente medioambiental, responde: "Que se callen". "¿Y la música que es la esencia de Ibiza y Formentera?", repregunta.

Aunque se trata de un vídeo irónico, refleja una situación actual en las islas, que no encuentran el equilibrio entre el bienestar de quien quiere ir a la playa de forma tranquila y de quienes prefieren vivir una experiencia en estos enclaves.

Las críticas no han tardado en llegar y entre los comentarios se puede leer de todo: "La música no es la esencia de Ibiza y Formentera"; "Pues a mí me parece que esto lo tenían que haber hecho hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás"; "La fiesta no atrae buen turismo"; "En la playa relax y en disco, música". Sin embargo, también hay quien está a favor de estos establecimientos: "Si le quitas la fiesta a Ibiza, le quitas el turismo que paga hasta 200 euros por entrar a las fiestas, sin contar con las copas, comida y alojamiento".