La Policía Nacional estrecha el cerco en la investigación por un intento de secuestro en Ibiza

La Policía Nacional está investigando un intento de secuestro registrado el pasado domingo y a plena luz del día en la calle Quartó de Portmany de ses Figueretes.

La víctima del rapto frustrado es un hombre italiano que sufrió lesiones y que posteriormente presentó una denuncia en la comisaría de Ibiza.

Una furgoneta negra y un turismo se detuvieron para intentar meter en el maletero del coche al hombre, que se resistió y fue socorrido por testigos después de que los captores abandonaran el lugar.

Los agentes acudieron al lugar de los hechos gracias a la colaboración ciudana, ya que varios vecinos que asistieron al intento de secuestro dieron la voz de alarma por vía telefónica.

La Policía Nacional ya ha tomado declaración a la víctima. La investigación continúa abierta y desde el cuerpo confían en que pronto dé sus primeros frutos.