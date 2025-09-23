Las plantaciones de marihuana, entre los fraudes eléctricos más comunes en Ibiza

El fraude eléctrico se convierte en un problema creciente en Baleares, y concretamente en Ibiza, y una de sus principales causas son las plantaciones de marihuana en el interior de viviendas y locales. Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, ha detectado en el primer semestre del año 732 casos de fraude eléctrico en las islas, lo que equivale a dos al día, con un consumo defraudado superior a 10 millones de kilovatios hora.

Las denominadas plantaciones indoor requieren grandes cantidades de energía para mantener encendidas durante 24 horas las lámparas y sistemas de ventilación que permiten el cultivo. Cada instalación de este tipo puede demandar la misma potencia que 80 viviendas de unos 100 metros cuadrados, lo que provoca sobrecargas, cortes de suministro e incluso incendios. Entre enero y junio se han desmantelado en Balears dos plantaciones de este tipo, con un consumo ilegal recuperado de 148.792 kWh.

Enganches a la red

La manipulación de las instalaciones eléctricas para engancharse ilegalmente a la red no solo repercute en el bolsillo del resto de consumidores, sino que supone un riesgo evidente de electrocución e incendio para quienes la llevan a cabo y para los vecinos de los inmuebles afectados. En los últimos años se han registrado en España episodios graves con heridos e incluso fallecidos.

España concentra, según el Informe Europeo sobre Drogas 2025, el 73% de las incautaciones de marihuana en la UE, gran parte de ellas procedentes de este tipo de cultivos indoor.

Para combatir este fenómeno, "Endesa colabora con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y utiliza desde 2017 sistemas de inteligencia artificial, machine learning y deep learning, que permiten analizar patrones de consumo e identificar de forma más eficaz posibles casos de fraude. La compañía recuerda que, a diferencia de países como Francia, Italia, Portugal o Alemania, en España el fraude eléctrico no conlleva penas de prisión ni contempla agravantes, incluso cuando está ligado a plantaciones de cannabis o a incendios con graves consecuencias", señala un comunicado remitido por la compañía.