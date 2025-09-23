«En el mundo del arte actual hace falta la valentía de Territori»

«Este año el lema de Territori es ‘Victòria’. Nuestra victoria es, tras un año de pausa, continuar para seguir haciendo del arte un espacio de resistencia y de libertad». Con estas contundentes palabras, la fundadora y directora artística del festival internacional de arte performativo de Ibiza, Isa Sanz, inaugura la quinta edición y da la bienvenida a los asistentes, que abarrotan el jardín del Estudio Laterna, en Santa Gertrudis.

Minutos antes del arranque del evento, ha hecho un brindis con su equipo y algunos de los artistas participantes y, confiesa, se le han saltado las lágrimas de la emoción. Está «muy contenta» y no es para menos. Después de un año de «pausa obligada» por falta de apoyo institucional, ha seguido apostando por su proyecto, ha resistido y como resultado ha conseguido que Territori regrese con más fuerza si cabe. Esta vez cuenta con el patrocinio de Ibiza Travel y el Consell de Ibiza y la colaboración económica, entre otros, del Institut d’Estudis Baleàrics y el Ayuntamiento de Sant Josep y de los consistorios de Ibiza y Santa Eulària, que aportan espacios.

El músico Xico durante su acción de arte sonoro. / Toni Escobar

Sanz y su equipo llevan trabajando desde finales del año pasado para conseguir financiación suficiente y para dar forma al programa, que reúne a «voces muy diversas de diferentes contextos». Entre ellas, destaca en su intervención, a Bartolomé Ferrando, «un pionero de la performance en España». Además, agradece la presencia de todos los artistas que han viajado «desde muy lejos» para formar parte de este encuentro: «Lukas Avendaño, que se ha desplazado desde México; Tomasz Szrama, desde Finlandia; y Raeda Saadeh, desde Palestina».

«Creo que va a ser una edición fascinante con unas propuestas maravillosas», promete Sanz antes de reseñar la excelente acogida de la convocatoria que lanzaron para los artistas de la comunidad, la ‘Open Call Balear’. «Se han presentado casi una treintena de propuestas de creadores de todas las islas y ha sido muy difícil hacer la elección», asegura. Entre todos ellos, hay cinco de las Pitiusas. Uno de ellos es el que se encarga de poner banda sonora a la inauguración, Xico Ribas Tur (Ibiza, 1995), conocido artísticamente como Xico a secas.

Isa Sanz, asidua al festival cultural multidisciplinar que organiza en Ibiza la asociación Kesti Klab, de la que este joven músico forma parte, coincidió con él en varias ediciones del evento y le animó a que participara en Territori. A Xico le pareció una excelente idea. «Me gusta mucho la energía que desprende Territori, es una de las pocas iniciativas de arte crítico que se hacen en Ibiza, donde, en general, las propuestas artísticas están más centradas en hacer dinero que en trasmitir», opina poco antes de estrenar su obra ante el público del Estudio Laterna.

El artista ibicenco, que ya había experimentado con anterioridad con las grabaciones de campo, ha preparado para abrir el festival una pieza de arte sonoro titulada ‘Sons de s’estiu 25’. «La ha creado a partir de los sonidos registrados durante todo este verano» con la idea de hacer «una foto sonora de la masificación turística de Ibiza».

Cigarras, coches y campanas

Cuenta Xico, poco antes de comenzar su acción, que se ha recorrido toda la isla para hacer este trabajo. «Pasé una noche en Cala Albarca, estuve en Platja d’en Bossa, ses Figueretes, ses Salines, es Vedrà, Platges de Comte, el West End de Sant Antoni, Benirràs y también grabé en las puertas de varios locales de ocio nocturno del paseo marítimo de Vila», enumera. En total hizo «237 grabaciones», de las que ha seleccionado para el set de esta tarde algo más de medio centenar, que irá emitiendo en directo, combinándolas, por momentos, con la música ambient experimental que creará tocando un pequeño teclado.

La composición se escuchará, explica, a través de seis altavoces y un subwoofer dispuestos estratégicamente en el jardín.

Para escuchar con las condiciones óptimas esta «obra espacial», Xico aconseja al público congregado en el Estudio Laterna que se sitúe dentro del círculo que forman los altavoces. La pieza, que se prolonga cerca de cuarenta minutos, arranca con el sonido de las cigarras combinado con el ruido de los aviones, los barcos y los coches. También se escuchan los pájaros, los tambores de Benirràs, las campanas y el murmullo de las conversaciones. Algunos de los presentes, cierran los ojos para concentrarse en la experiencia y parecen en trance.

El ‘Hilo de voz’ de Asja Lacis

Tras la acción del músico ibicenco, llega la de la escritora mallorquina Roser Amills (Algaida, 1974). Es la primera vez que participa en Territori, pero tiene muy buenas referencias de conocidos que han formado parte del cartel de otras ediciones. Se siente, asegura, «muy ilusionada» por haber sido seleccionada por un festival que considera «muy puro, auténtico y con mucho nivel». «Quizás no es una propuesta muy comercial ni muy convencional, pero es precisamente por eso, por su atrevimiento, que me parece un privilegio poder participar en esta iniciativa. Esa valentía que demuestra Territori es lo que más hace falta en el mundo artístico actual», afirma durante la inauguración.

La escritora Roser Amills, durante su 'performance'. / Toni Escobar

Todavía falta más de media hora para que arranque su acción, que se va a desarrollar en el interior del Estudio Laterna. La ha titulado ‘Hilo de voz’ y en ella reivindica la figura de una dramaturga letona «silenciada y olvidada» llamada Asja Lacis. Esta directora de teatro y actriz, superviviente de los gulags rusos, fue amante del filósofo Walter Benjamin y su «historia de amor imposible» la recoge en un libro que publicó en 2017, ‘Asja’. Convencida de que los escritores son «vasos comunicantes», la autora mallorquina se dispone «a invocar» a la dramaturga invitando a los asistentes a que participen leyendo fragmentos de su obra.

Muy cerca de ella, en pleno arranque de motores del festival, que concluirá este domingo, Isa Sanz ya piensa en proyectos de futuro. Tiene claro que el próximo paso es «consolidar el festival internacionalmente».