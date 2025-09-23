Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un millón de euros para remodelar la travesía de Can Marçà, que se cobró tres vidas este verano

Prevén la creación de itinerarios peatonales en ambas aceras, instalación de barreras de seguridad y un paso de peatones elevado

Imgan de archivo de la carretera de Santa Eulària a la altura de Can Marça.

Imgan de archivo de la carretera de Santa Eulària a la altura de Can Marça. / D.I.

Redacción Digital

Ibiza

El Consell de Ibiza y el Ayuntamiento de Santa Eulària han acordado impulsar la remodelación de la travesía de Can Marçà, un proyecto que tendrá un coste cercano a un millón de euros y que busca mejorar la seguridad de los peatones en un tramo de carretera considerado peligroso históricamente y en el que este verano perdieron la vida tres personas.

Las obras cuentan con un presupuesto de licitación de 991.381,59 euros y contemplan la creación de itinerarios peatonales en ambas aceras, instalación de barreras de seguridad, un paso de peatones elevado, dos zonas de paradas de autobús, espacios para contenedores de residuos, así como la limitación de velocidad a 50 kilómetros por hora y la prohibición de adelantamientos en todo el tramo. También se reforzará la iluminación pública con nuevos puntos de luz y se mejorará el drenaje superficial.

Presentación de proyecto de Can Marçá.

Presentación de proyecto de Can Marçá. / C.I.

El conseller de Infraestructuras Viarias, Mariano Juan, ha explicado que este modelo de colaboración institucional “ha demostrado ser muy eficaz para avanzar en los proyectos que los vecinos reclaman a las administraciones. En este caso, el Consell proyecta y el Ayuntamiento ejecuta, reservando al Consell los grandes proyectos intermunicipales. Hemos priorizado la colaboración para ser más eficaces”.

Demanda ciudadana

La alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, ha subrayado que la actuación responde a una demanda ciudadana y que “contribuirá a la seguridad en un tramo que ha sido históricamente peligroso tanto para vecinos como para visitantes”. Ferrer ha destacado además que la cooperación entre instituciones “permite acelerar y poner en marcha proyectos municipales que son fundamentales para el desarrollo y bienestar del municipio”.

Noticias relacionadas y más

El modelo de cooperación ya se aplicó en proyectos similares en las travesías de Ca na Negreta y Sant Carles, con el Consell que asumía la financiación y el Ayuntamiento la ejecución. En el caso de Can Marçà, el Consell ha redactado el proyecto y será el Consistorio quien lo lleve a cabo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Los Ayuntamientos de Ibiza quieren sustituir el consumo de alrededor de mil millones de litros de agua de los acuíferos por desalada
  2. Vicent Cardona, Colegio de Ingenieros Industriales: «Una desaladora con un parque solar puede autoabastecerse de energía al 100%»
  3. La perrita Boira, el terror de las serpientes de Ibiza
  4. Promoción del 85 del colegio Sa Graduada de Ibiza: reunidos 40 años después
  5. Sin nacionalidad española por sus antecedentes penales en Ibiza
  6. Ibiza es el sitio número 1 de ocio mundial con leyes muy estrictas': guerra abierta entre el ocio musical y la política en la isla
  7. La isla de Ibiza pierde tanta agua por las redes de distribución como la que produce la desaladora de Vila
  8. Multa de más de 205.000 euros en Santa Eulària por convertir en turística una vivienda residencial

La Policía Nacional estrecha el cerco en la investigación por un intento de secuestro en Ibiza

La Policía Nacional estrecha el cerco en la investigación por un intento de secuestro en Ibiza

Semana de calor moderado y lluvias a partir del viernes en Ibiza

Semana de calor moderado y lluvias a partir del viernes en Ibiza

Un millón de euros para remodelar la travesía de Can Marçà, que se cobró tres vidas este verano

Un millón de euros para remodelar la travesía de Can Marçà, que se cobró tres vidas este verano

Los barrios de Ibiza dispondrán de un nuevo sistema de recogida de residuos voluminosos

Los barrios de Ibiza dispondrán de un nuevo sistema de recogida de residuos voluminosos

Los ayuntamientos de Ibiza quieren sustituir el consumo de alrededor de mil millones de litros de agua de los acuíferos por desalada

Los ayuntamientos de Ibiza quieren sustituir el consumo de alrededor de mil millones de litros de agua de los acuíferos por desalada

Las relaciones del artista de Ibiza: "'Picarol' proponía comprar un Goya y Juan March no se lo pensaba dos veces"

Las relaciones del artista de Ibiza: "'Picarol' proponía comprar un Goya y Juan March no se lo pensaba dos veces"

Can Misses refuerza la Unidad de Cuidados Paliativos con una doctora y una nueva consulta

Can Misses refuerza la Unidad de Cuidados Paliativos con una doctora y una nueva consulta

"La limitación de horarios está hundiendo el West End": empresarios de Sant Antoni reclaman la derogación de la Zona de Protección Acústica Especial

"La limitación de horarios está hundiendo el West End": empresarios de Sant Antoni reclaman la derogación de la Zona de Protección Acústica Especial
Tracking Pixel Contents