Un millón de euros para remodelar la travesía de Can Marçà, que se cobró tres vidas este verano

El Consell de Ibiza y el Ayuntamiento de Santa Eulària han acordado impulsar la remodelación de la travesía de Can Marçà, un proyecto que tendrá un coste cercano a un millón de euros y que busca mejorar la seguridad de los peatones en un tramo de carretera considerado peligroso históricamente y en el que este verano perdieron la vida tres personas.

Las obras cuentan con un presupuesto de licitación de 991.381,59 euros y contemplan la creación de itinerarios peatonales en ambas aceras, instalación de barreras de seguridad, un paso de peatones elevado, dos zonas de paradas de autobús, espacios para contenedores de residuos, así como la limitación de velocidad a 50 kilómetros por hora y la prohibición de adelantamientos en todo el tramo. También se reforzará la iluminación pública con nuevos puntos de luz y se mejorará el drenaje superficial.

Presentación de proyecto de Can Marçá. / C.I.

El conseller de Infraestructuras Viarias, Mariano Juan, ha explicado que este modelo de colaboración institucional “ha demostrado ser muy eficaz para avanzar en los proyectos que los vecinos reclaman a las administraciones. En este caso, el Consell proyecta y el Ayuntamiento ejecuta, reservando al Consell los grandes proyectos intermunicipales. Hemos priorizado la colaboración para ser más eficaces”.

Demanda ciudadana

La alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, ha subrayado que la actuación responde a una demanda ciudadana y que “contribuirá a la seguridad en un tramo que ha sido históricamente peligroso tanto para vecinos como para visitantes”. Ferrer ha destacado además que la cooperación entre instituciones “permite acelerar y poner en marcha proyectos municipales que son fundamentales para el desarrollo y bienestar del municipio”.

El modelo de cooperación ya se aplicó en proyectos similares en las travesías de Ca na Negreta y Sant Carles, con el Consell que asumía la financiación y el Ayuntamiento la ejecución. En el caso de Can Marçà, el Consell ha redactado el proyecto y será el Consistorio quien lo lleve a cabo.