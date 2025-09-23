Cita con la apasionante historia del corsario ibicenco Antoni Riquer, en el Club Diario de Ibiza

La apasionante historia del corsario ibicenco Antoni Riquer será contada el miércoles a partir de las 19 horas, en el Club Diario de Ibiza. El actor Miguel Vingut leerá, de forma dramatizada, el texto escrito en catalán ‘La destral del corsari’, un relato que describe las fantásticas aventuras de este corsario ibicenco. «Riquer sería un superhéroe de Marvel, si se hiciera hoy con él una serie para Netflix», destaca el director de la obra, Ramon Mayol

El guion de esta lectura dramatizada es del escritor mallorquín Carlos Garrido y la música original de Frank J. Cogollos. "Un espectáculo que dura poco más de media hora y que se basa en la historia de un joven ibicenco que recrea la hazaña del ‘Felicity’, cuando venció a los ingleses", explica Miguel Vingut.

Esta iniciativa se enmarca en el programa editorial de Diario de Ibiza, Idò! para promocionar el catalán y que cuenta con el patrocinio de la Generalitat de Catalunya.

La entrada es libre y gratis hasta completar el aforo. El acto está dirigido a todos los públicos.