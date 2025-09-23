Idò!
Cita con la apasionante historia del corsario ibicenco Antoni Riquer, en el Club Diario de Ibiza
El actor Miguel Vingut hará una lectura dramatizada de las fantásticas aventuras del marino ibicenco este miércoles a las 19 horas
Redacción
La apasionante historia del corsario ibicenco Antoni Riquer será contada el miércoles a partir de las 19 horas, en el Club Diario de Ibiza. El actor Miguel Vingut leerá, de forma dramatizada, el texto escrito en catalán ‘La destral del corsari’, un relato que describe las fantásticas aventuras de este corsario ibicenco. «Riquer sería un superhéroe de Marvel, si se hiciera hoy con él una serie para Netflix», destaca el director de la obra, Ramon Mayol
El guion de esta lectura dramatizada es del escritor mallorquín Carlos Garrido y la música original de Frank J. Cogollos. "Un espectáculo que dura poco más de media hora y que se basa en la historia de un joven ibicenco que recrea la hazaña del ‘Felicity’, cuando venció a los ingleses", explica Miguel Vingut.
Esta iniciativa se enmarca en el programa editorial de Diario de Ibiza, Idò! para promocionar el catalán y que cuenta con el patrocinio de la Generalitat de Catalunya.
La entrada es libre y gratis hasta completar el aforo. El acto está dirigido a todos los públicos.
- Los Ayuntamientos de Ibiza quieren sustituir el consumo de alrededor de mil millones de litros de agua de los acuíferos por desalada
- Vicent Cardona, Colegio de Ingenieros Industriales: «Una desaladora con un parque solar puede autoabastecerse de energía al 100%»
- La perrita Boira, el terror de las serpientes de Ibiza
- Promoción del 85 del colegio Sa Graduada de Ibiza: reunidos 40 años después
- Sin nacionalidad española por sus antecedentes penales en Ibiza
- Ibiza es el sitio número 1 de ocio mundial con leyes muy estrictas': guerra abierta entre el ocio musical y la política en la isla
- La isla de Ibiza pierde tanta agua por las redes de distribución como la que produce la desaladora de Vila
- Multa de más de 205.000 euros en Santa Eulària por convertir en turística una vivienda residencial