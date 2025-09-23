Llama la atención
La cantidad de agua que se pierde en Ibiza por las fugas en las redes municipales. Según un informe de la Alianza por el Agua, las canalizaciones dejaron escapar el año pasado 4.380 millones de litros, una cantidad superior al consumo anual del sector agrícola insular y que viene a ser el consumo de 94.000 personas en un año, dos terceras partes de la población de la isla.
Las quejas de los vecinos por las obras de la calle Vara de Rey de Sant Antoni, que aseguran que han estado varios días sin suministro de agua. Desde el Ayuntamiento sostienen que la presión en la zona es normal, aunque costó recuperarla la semana pasada después de un corte programado para conectar canalizaciones. Otros vecinos se han quejado también de los ruidos y las molestias que provocan las obras en plena temporada.
El anuncio que ha hecho esta semana en Palma el concejal de Fallas de Valencia de que se está negociando poder disparar una mascletà oficial en Ibiza, aunque aún es un proyecto que requiere de negociar y tramitar todos los permisos. La mascletà se dispararía en Sant Antoni y se supone que durante la celebración de las fallas de la comunidad valenciana ibicenca.
