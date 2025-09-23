"La limitación de horarios está hundiendo el West End": empresarios de Sant Antoni reclaman la derogación de la Zona de Protección Acústica Especial

La Asociación de Empresarios Noches de Ibiza (AEON) ha hecho un balance “muy preocupante” de la temporada turística y reclama al Ayuntamiento de Sant Antoni la derogación de la Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE), que considera “injusta, insostenible y dañina” para los negocios de ocio nocturno del West End.

El secretario de AEON, Juan Pantaleoni, asegura que la limitación de horarios “está hundiendo la zona”. “El West End está compitiendo en una desigualdad de condiciones injusta y brutal respecto a otras zonas de la isla. Desde que se impuso el cierre a las tres de la madrugada, la situación no ha dejado de empeorar y este verano se ha notado un salto en negativo bastante importante”.

Pantaleoni argumenta que el ruido que motivó la ZPAE no procede de los locales. “El ruido ambiente se debe a la afluencia de gente, no a los establecimientos. Durante la pandemia, en 2020, con todos los locales cerrados, se superaban igualmente los límites que marca la normativa. Es la prueba de que esta medida es injusta e imposible de cumplir”, apunta.

La asociación denuncia además la falta de garantías técnicas: “No existe un mapa de ruido ni mediciones actualizadas, lo que debería invalidar la declaración de la ZPAE”, señalan. En su opinión, el acuerdo municipal de 2018 carece de “defectos estructurales” al aprobarse sin los instrumentos de diagnóstico ni planificación exigidos por ley.

El vicepresidente de AEON y propietario del histórico bar Colón, José Colomar Ribas, coincide en exigir la derogación de la ZPAE o, al menos, la modificación de los horarios: “En mi calle, de los 12 locales que había antes, solo quedan dos abiertos. Es evidente que hay menos molestias, pero las restricciones siguen igual. Es un agravio comparativo que nos obliga a cerrar tres horas antes que el resto de la isla”.

Colomar también advierte de que la normativa impide dinamizar el barrio con actividades culturales: “La zona de protección prohíbe conciertos, actuaciones en la calle e incluso eventos en fiestas patronales. Ni siquiera nos beneficia la ordenanza municipal que permite música acústica en restaurantes del resto del municipio, porque excluye expresamente esta zona”.

Aunque los empresarios valoran iniciativas como la obra artística de Okuda en la calle Santa Agnès o los programas de ayudas a la reconversión, insisten en que son insuficientes. “Si no se modifican las condiciones de la ZPAE, la oferta de ocio seguirá reduciéndose. Este año ha sido el peor desde que se aplicó la limitación horaria y la situación es crítica”, subrayan desde la Asociación.

AEON reclama que el Ayuntamiento convoque a los afectados para consensuar medidas que permitan la revitalización del West End y la viabilidad de sus negocios, tras lo que consideran “la peor temporada en muchos años”.