Joan Ribas, dj y exconcejal de Ibiza, defiende su paso por la política tras ser criticado por sus colegas del ocio nocturno: "Fue el más estricto de todos"

"Si habláis de mí, debería haber sido etiquetado para poder replicar en tiempo y forma. No dos días más tarde y porque un amigo me ha pasado el link", asegura el dj y exconcejal de Ibiza por Guayem, Joan Ribas, por alusiones a los djs Igor Marijuan y Oriol Calvo, que participaron en el podcast Wololo Sound hace un par de días.

Durante el podcast en el que se hablaba de las restricciones que existen en la isla para pinchar música, entre otros temas, Igor Marijuan aludió al paso por la política de Ribas. "Hemos tenido un político dj. Hemos tenido un compañero que ha sido dj y se ha metido en política. En el momento en el que entró en política, que nosotros diciendo: "Joder, el cielo abierto, a partir de ahora... hostia, por fin". Y qué va. Cambió radicalmente y fue el más estricto de todos", aseguró Igor Marijuan. "En el momento que entran en política, parece que hay una presión social ahí, que no entiendes muy bien cuál es, porque, evidentemente, quien vota es el ibicenco, que no se da cuenta que están alquilando las casa a precios altísimos gracias a que tiene un turismo musical".

En el mismo podcast se planteó la posibilidad de que Platja d'en Bossa sea declarado "distrito musical" y se criticó que las instituciones públicas "no tienen ni idea a nivel estratégico de cómo se mueve esto".

Ribas se ha puesto en contacto con este diario para hacer pública su "replica, respetuosa y educada", pero advierte: "no voy a entrar en más debates ni contestaré a nadie más". El exconcejal explica: "Me habéis hecho contestar un post cuando ya no lo hago nunca, pero en este caso creo que es mi obligación hacerlo".

"Sería todavía más inhabitable"

Ribas recuerda que entre 2015 y 2019 fue concejal de Bienestar Social en el Ayuntamiento de Ibiza: "Esa era mi área y mi responsabilidad, competencias únicamente en esa área y exclusivamente en el municipio de Ibiza", matiza. "Estoy muy orgulloso que gracias a mi esfuerzo se modernizó y mejoró la atención a personas vulnerables (principalmente sin techo), personas vulnerables que en su mayoría viven por ses Figueretas y es Viver, lo que sería la parte de Platja d'en Bossa que corresponde a Ibiza. Personas que trabajan muy duro para sobrevivir y a las que "por los comentarios que hacéis en el vídeo, se verían obligados a vivir en una zona que sería todavía más inhabitable de lo que es actualmente", señala Ribas.

El expolítico continúa: "Durante mis años de servicio público (con el que, pese a lo que opina la mayoría poco informada, ganaba bastante menos que con mi trabajo de dj) se construyó un Servei d'Acollida Municipal moderno y preparado (lo que por cierto me costó la reelección debido a la campaña que un medio de la isla, espoleado por la derecha, montó contra mí y el proyecto".

En cuanto al sector de los dj, el exedil recuerda: "Es cierto que os invité a reuniros conmigo, al igual que hice con los músicos de la isla para ayudarles a montar su asociación, no tengo recuerdo de haberos hecho ninguna promesa que haya dejado de cumplir, y al final sí que se acabó haciendo la asociación de djs (de la que por cierto me hicieron socio de honor, años después de haber dejado mi cargo)".

Respecto a un distrito musical de Platja d'en Bossa, la posición de Ribas explica que es "clara" e "invariable" al respecto: "Mi postura sobre la música 'outdoors' es conocida por todos desde hace más de dos décadas, cuando se montó una manifestación contra las primeras restricciones y yo no participé y expresé públicamente mi aprobación a estos primeros pasos para proteger nuestro entorno de la contaminación acústica".