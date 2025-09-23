Esto también es infravivienda: 1.000 euros al mes por 20 metros cuadrados en Ibiza

Las autocaravanas se han convertido en un parche para el problema de la vivienda en Ibiza. Se hacinan en descampados y forman poblados chabolistas. Pero también se encuentran infraviviendas en los lugares menos esperados en la isla. El portal inmobiliario Idealista tiene entre sus anuncios un estudio en alquiler en una casa diseminada en Sant Carles de tan sólo 20 metros cuadrados por 1.000 euros al mes. Se trata además de un alquiler de temporada y sólo está disponible hasta diciembre, tal y como reza en el anuncio.

"¡Descubre este encantador estudio en alquiler en la tranquila zona de San Carlos! Con una superficie de 20 m², este acogedor espacio se encuentra en un bajo exterior dentro de una finca bien cuidada. Ideal para quienes buscan un lugar funcional y cómodo, el estudio cuenta con un dormitorio, un vestidor y un baño privado. La cocina, ubicada en la parte exterior, ofrece la posibilidad de personalizarla a tu gusto, ya que se entrega vacía", explica el anunciante.

El baño. / Idealista

Sin puerta en el baño

En las imágenes de la propiedad puede verse que el aseo no consta de puerta que separe este espacio del resto de la habitación, más que un perchero que delimita ambos espacios visualmente. La cocina está bajo un chamizo, un hornillo, una pica, una mesa y sillas acopladas a la zona de barbacoa externa de la propiedad.

"La ubicación es inmejorable, con excelentes conexiones de transporte que facilitan el acceso a otras áreas de la ciudad. Además, cuenta con una zona de aparcamiento, lo que es un gran plus en esta zona", explica el anuncio, como si poder aparcar el coche fuera más importante que defecar [el inodoro no se ve en el anuncio, pero se intuye que pueda estar cerca del lavamanos y la ducha] y dormir en el mismo espacio.

La cocina está fuera del estudio. / Idealista

El propietario solicita un mes de fianza y señala que el estudio es "perfecto para estancias temporales"."No dejes pasar la oportunidad de vivir en este espacio que combina comodidad y funcionalidad", concluye el anuncio que fue actualizado el 18 de septiembre.

Según las estadísticas del portal inmobiliario, el anuncio ha recibido 419 visitas, cuatro contactos por correo electrónico y ha sido guardado como favorito nueve veces. "Máximo una persona", detalla el anuncio, como si el espacio diese para albergar a más de un individuo.