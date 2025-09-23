Ibiza saca a licitación la redacción del proyecto para un nuevo parque intergeneracional inclusivo en Cas Serres

Un nuevo parque intergeneracional e inclusivo en el barrio de Cas Serres. Este es el proyecto que el Ayuntamiento de Ibiza tiene en mente. Para ello, el Consistorio ha sacado a licitación el contrato de servicios para la redacción de su proyecto básico y de ejecución.

La concejala de Bienestar Social y Vivienda y responsable del barrio, Lola Penín, explica que el objetivo es crear “un espacio público adaptado, accesible y pensado para todas las edades, que fomente la convivencia, la actividad física y la inclusión social de todos los colectivos”.

Zonas para diferentes edades

El futuro parque, que tiene un coste de unos 31.500 euros, se ubicará en un solar de 10.000 metros cuadrados junto a la Asociación de Vecinos del barrio e incluirá áreas adaptadas a diferentes edades y capacidades, con un enfoque evolutivo y psicomotor: una zona infantil de 0 a 9 años, otra para niños de 9 a 12 con accesibilidad universal, pista multideportiva, zona de entrenamiento funcional, área para mayores con equipamientos de movilidad y fuerza, espacios de descanso con mesas de pícnic y un escenario para actividades culturales.

El contrato también incluye la elaboración del proyecto técnico completo, con memoria constructiva, planos, mediciones, presupuesto, estudio de seguridad y salud, así como la gestión de modificaciones durante la ejecución de las obras o trámites ante compañías suministradoras.

La tercera teniente de alcalde y concejala de Obras, Blanca Hernández, subraya que “con este proyecto, el Ayuntamiento de Ibiza apuesta por un modelo de parque inclusivo e integrador, que fomente la actividad física, el juego compartido entre generaciones y la cohesión social en un espacio público de calidad”.