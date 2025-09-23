El Govern defiende su gestión del agua en Ibiza: "No ha habido ningún corte de suministro a la población"

Juan Manuel Lafuente, conseller del Mar y del Ciclo del Agua, ha asegurado durante su intervención de hoy ante el pleno del Parlament balear que su gestión de la sequía que sufre Ibiza ha sido correcta, ya que a pesar de la "situación compleja" que vive la isla, con las reservas hídricas al 27% de su capacidad, "no ha habido ningún corte de suministro a la población". Lafuente ha contestado de esta manera a la pregunta formulada por Álex Pitaluga, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la toma de medidas por parte del Govern ante la sequía que padece la pitiusa del norte, declarada en situación de alerta el pasado 11 de septiembre.

Según Pitaluga, el Ejecutivo de Marga Prohens "ha perdido el tiempo y no garantiza el derecho al agua". "No se han tomado medidas contundentes", ha afirmado, para pasar a enumerar las acciones que los socialistas consideran necesario poner en marcha: "preservar los acuíferos, limitar el consumo, digitalizar los pozos, sancionar a los infractores, acelerar las inversiones para reducir las pérdidas, mejorar el funcionamiento de las depuradoras".

"Contradicción permanente"

"El Govern de Prohens habla mucho de sostenibilidad y de poner límites, pero vive en una contradicción permanente", ha insistido, criticando que se declare la sequía una vez se acaba el verano y asegurando que "sus compañeros de Ibiza presentan mociones para instarse ellos mismos a tomar medidas" sobre la grave situación hídrica "en lugar de actuar". "El crecimiento urbanístico y turístico siempre va por delante y la política hídrica siempre va por detrás", ha concluido.

Por su parte, el conseller Lafuente ha agradecido el trabajo realizado por Abaqua, el Consell de Ibiza y los diferentes ayuntamientos de la isla "a pesar de las dificultades que ha habido" durante el pasado verano. El conseller ha recordado que se ha acordado con los ayuntamientos consumir agua desalada en invierno para que se recuperen los acuíferos, se han puesto en servicio los dispensadores de las desaladoras y se han impulsado acciones municipales para reducir fugas, entre otras medidas."Lo que sí no podemos hacer nada es contra la sequía del PSOE, que tuvo a Ibiza en una sequía de inversiones en recursos hídricos", ha criticado.