La devastadora confesión de Mariló Montero en Formentera: "Mi padre y mi amiga íntima murieron juntos en un accidente"

Entre bromas, gritos, carreras, emoción... Así transcurrió el programa de 'Masterchef Celebrity' con la prueba de exterior en Formentera, emitido este lunes por RTVE, algo ya habitual cuando las 'celebrities' se dedican a lucir sus encantos. Pero no todo fueron risas. La periodista Mariló Montero desveló en una conversación con el actor Alejo Sauras un episodio terrible de su historia familiar: la muerte de su padre y su mejor amiga en un accidente de tráfico hace 25 años.

Montero llevaba toda la prueba celebrada en el chiringuito Cala Duo de la zona de sa Sequi peleando con firmeza contra las langostas del plato de este marisco con huevos fritos que sirvió el equipo rojo, un trabajo que le valió el reconocimiento de los jueces.

Su alma gemela

En un momento dado, mientras charlaba animadamente con Sauras, el actor mallorquín le preguntó si tenía un alma gemela. Con total entereza Mariló Montero contó quién había sido su alma gemela. La periodista se fue a los 19 años a vivir a Costa Rica: "Mi padre estaba preocupado y me presentaron a una chica de Navarra, del pueblo de Milagro, Villar se llamaba. Y nos hicimos íntimas".

Así comenzó una historia que se tornó en dramática: "Mi padre fue a recogerla al aeropuerto un día que venía de verme de Sevilla y en un punto negro se estrellaron contra una furgoneta de trabajadores, que no tuvo la culpa. Mi padre se equivocó y se mataron los dos en el acto".

Sauras se acercó a consolarla y darle ánimo pero Montero aseguró que ya lo tenbía superado, que había ocurrido en el año 2000: "Trato de llorar por las cosas una sola vez. Si se llora dos veces, malo", respondió Montero, que concluyó: "La vida no te engaña"