Crisis en el Área de Salud de Ibiza con la dimisión de dos altos cargos

El Hospital Can Misses afronta una nueva crisis en su equipo directivo tras la dimisión de dos de sus altos cargos. La directora médica, Sausan Sayed, y el subdirector del Área Quirúrgica, Manuel Deiros, han presentado su renuncia, según ha adelantado Radio Ibiza SER y ha podido confirmar Diario de Ibiza, aunque desde la gerencia del Área de Salud de Ibiza y Formentera no han querido confirmar oficialmente las dimisiones ni los motivos que han llevado a ambos a dar este paso.

Ambos llevaban en sus cargos dos años, ya que se incorporaron en el verano de 2023, al comenzar la presente legislatura. De todas formas, su salida no será inmediata, ya que ambos han podido dar a la gerencia un plazo de tres meses para que busque sustitutos.

La salida de Sayed y Deiros se suma a la registrada el pasado mes de abril, cuando Ana María Ribas Ahumada, directora de Enfermería del Área de Salud, también abandonó su cargo alegando motivos personales. Ribas, que había asumido la responsabilidad en noviembre de 2023 tras una larga trayectoria de 25 años en diferentes servicios de Ibiza, fue sustituida de manera provisional por las tres subdirectoras de Enfermería: Neus Torres, Rocío Barrios y Ana María Jiménez.

Sausan Sayed, médica rehabilitadora del Hospital Can Misses y coordinadora de la Unidad de Linfedema desde su creación en 2016, es una profesional con una amplia trayectoria académica y asistencial. Licenciada en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en Medicina Física y Rehabilitación, realizó su residencia en el Hospital Clínico San Carlos. Reconocida como experta en linfedema, fue la encargada de redactar la primera guía práctica para pacientes con esta patología en ese hospital. Su formación se amplía con especializaciones en discapacidad infantil, dolor, valoración de daño corporal y pilates terapéutico.