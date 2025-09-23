Crisis en el Área de Salud de Ibiza con la dimisión de dos altos cargos
La directora médica, Sausan Sayed, y el subdirector quirúrgico, Manuel Deiros, abandonan sus puestos
El Hospital Can Misses afronta una nueva crisis en su equipo directivo tras la dimisión de dos de sus altos cargos. La directora médica, Sausan Sayed, y el subdirector del Área Quirúrgica, Manuel Deiros, han presentado su renuncia, según ha adelantado Radio Ibiza SER y ha podido confirmar Diario de Ibiza, aunque desde la gerencia del Área de Salud de Ibiza y Formentera no han querido confirmar oficialmente las dimisiones ni los motivos que han llevado a ambos a dar este paso.
Ambos llevaban en sus cargos dos años, ya que se incorporaron en el verano de 2023, al comenzar la presente legislatura. De todas formas, su salida no será inmediata, ya que ambos han podido dar a la gerencia un plazo de tres meses para que busque sustitutos.
La salida de Sayed y Deiros se suma a la registrada el pasado mes de abril, cuando Ana María Ribas Ahumada, directora de Enfermería del Área de Salud, también abandonó su cargo alegando motivos personales. Ribas, que había asumido la responsabilidad en noviembre de 2023 tras una larga trayectoria de 25 años en diferentes servicios de Ibiza, fue sustituida de manera provisional por las tres subdirectoras de Enfermería: Neus Torres, Rocío Barrios y Ana María Jiménez.
Sausan Sayed, médica rehabilitadora del Hospital Can Misses y coordinadora de la Unidad de Linfedema desde su creación en 2016, es una profesional con una amplia trayectoria académica y asistencial. Licenciada en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en Medicina Física y Rehabilitación, realizó su residencia en el Hospital Clínico San Carlos. Reconocida como experta en linfedema, fue la encargada de redactar la primera guía práctica para pacientes con esta patología en ese hospital. Su formación se amplía con especializaciones en discapacidad infantil, dolor, valoración de daño corporal y pilates terapéutico.
- Los Ayuntamientos de Ibiza quieren sustituir el consumo de alrededor de mil millones de litros de agua de los acuíferos por desalada
- Vicent Cardona, Colegio de Ingenieros Industriales: «Una desaladora con un parque solar puede autoabastecerse de energía al 100%»
- La perrita Boira, el terror de las serpientes de Ibiza
- Promoción del 85 del colegio Sa Graduada de Ibiza: reunidos 40 años después
- Sin nacionalidad española por sus antecedentes penales en Ibiza
- Ibiza es el sitio número 1 de ocio mundial con leyes muy estrictas': guerra abierta entre el ocio musical y la política en la isla
- La isla de Ibiza pierde tanta agua por las redes de distribución como la que produce la desaladora de Vila
- Multa de más de 205.000 euros en Santa Eulària por convertir en turística una vivienda residencial