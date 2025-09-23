Consulta el programa completo de las fiestas de Sa Roca de Sa Creu en es Figueral

Las Fiestas de Sa Roca de Sa Creu, en la playa des Figueral, se celebrarán el fin de semana del 27 y 28 de septiembre y tendrán, en primer lugar, la música como gran protagonista. A lo largo de la tarde del sábado, se han programado un total de siete actividades musicales para todos los públicos y gustos que irán desde la rumba a ritmos afrocubanos.

El domingo 28 de septiembre, la fiesta arrancará a las 9:30 horas con la limpieza de la playa con Voluntarios de Ibiza, seguida de un taller de concienciación de microplásticos. También se podrá participar en actividades náuticas, clases de zumba, tenis en la playa y las fiestas se clausurarán con la tradicional 'ballada' de la mano de la Colla de Ball Pagès de Sant Carles.