Consulta el programa completo de las fiestas de Sa Roca de Sa Creu en es Figueral
La playa des Figueral será el escenario de conciertos y actividades al aire libre durante todo el fin de semana
Las Fiestas de Sa Roca de Sa Creu, en la playa des Figueral, se celebrarán el fin de semana del 27 y 28 de septiembre y tendrán, en primer lugar, la música como gran protagonista. A lo largo de la tarde del sábado, se han programado un total de siete actividades musicales para todos los públicos y gustos que irán desde la rumba a ritmos afrocubanos.
El domingo 28 de septiembre, la fiesta arrancará a las 9:30 horas con la limpieza de la playa con Voluntarios de Ibiza, seguida de un taller de concienciación de microplásticos. También se podrá participar en actividades náuticas, clases de zumba, tenis en la playa y las fiestas se clausurarán con la tradicional 'ballada' de la mano de la Colla de Ball Pagès de Sant Carles.
Programa
Sábado 27 de septiembre
Conciertos
- 17:00 h DJ Katana y Eugenio Pérez (afrocubano)
- 17:30 h Latin Dance Flow (animación Ivissa)
- 18:30 h ·DJ Katana y Eugenio Pérez (afrocubano)
- 19:30 h The Rosemary Family (rumba, Eivissa)
- 21:15 h Es Figueral Fire Dance Show (animación Ivissa)
- 21:30 h Chiki Lora (ex Canteca de Macao, rumba Euskadi)
- 22:45 h Marinah (Ojos de Brujo, Formentera)
Domingo 28 de septiembre
- 09:30 h Limpieza de playa con Voluntarios d’Eivissa y taller de concienciación de microplásticos
- 10:00 h Actividades náuticas (actividad guiada “Viu la posidonia” y limpieza del litoral en kayak) · Salida gratuita con plazas limitadas
- 11:00 h Clase de zumba (animación Ivissa)
- 11:30 h Tenis playa · Jornada de puertas abiertas con juegos infantiles y gymkanas
- 13:00 h Baile tradicional a cargo de la Colla de Ball Pagès de Sant Carles
