El álbum
Caminata por la Semana Europea de la Movilidad
Más de medio centenar de personas se sumaron el domingo a la caminata organizada por la Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE) con motivo de la Semana Europea de la Movilidad. Con el lema ‘Mou-te per la teva salut’, los participantes recorrieron unos cuatro kilómetros pasando por el paseo de Joan Carles I, la avenida 8 d’Agost, ses Feixes y la playa de Talamanca.
