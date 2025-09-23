Una bióloga alerta de la “situación extremadamente grave” de la lagartija pitiusa y pide un plan urgente en Ibiza

La bióloga y catedrática de Ciencias Naturales Antònia Maria Cirer Costa ha remitido una petición formal a las principales instituciones de Baleares e Ibiza para pedir medidas urgentes que eviten la desaparición de la lagartija de las Pitiusas (Podarcis pityusensis), cuya situación es "extremadamente grave". Además ha recordado que este único vertebrado endémico de las islas cumple una "función ecológica fundamental" para mantener el equilibrio en el campo ibicenco.

En sus cartas, dirigidas a la presidenta del Govern Balear, Marga Prohens; al conseller de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Joan Simonet; y al presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, además de a los cinco ayuntamientos de la isla, la científica ha advertido de que “probablemente estamos en los últimos años en los que todavía se pueda preservar una muestra de individuos en vida salvaje”.

Críticas a la gestión actual

"El dinero no es la clave del éxito si las actuaciones van mal dirigidas. Más dinero sin estrategia acaba por empeorar el problema", ha señalado la bióloga. Hasta la fecha, el Govern ha apostado por "ejecutar medidas de conrol de plagas, en lugar de promover un plan estratégico de erradicación de especies invasoras", ha lamentado la científica. "La estrategia de control de plagas es una actuación fallida", según Cirer.

Asimismo, ha denunciado la inoperancia de los técnicos, la negligencia en la gestión y la falta de conocimiento sobre ecología y biología de reptiles por parte de los responsables de fauna silvestre. También ha acusado a los organismos ubicados en Mallorca de “miopía” en la gestión y critica la ausencia de control desde las instituciones ibicencas.

En la misiva, fechada el 19 de septiembre, Cirer ha denunciado que la gestión institucional desde la llegada de las primeras culebras se ha basado en diagnósticos equivocados y en medidas ineficaces. Ha recordado que ya en 2010 la Asociación Herpetológica Española recomendó la erradicación inmediata de las especies invasoras, pero que la conselleria de Medio Ambiente optó por escenarios “optimistas y poco realistas”.

“Estos cambios no pueden producirse en tan poco tiempo, la evolución trabaja en periodos mucho más largos”, ha afirmado Cirer, quien también critica que se planteara la posibilidad de alcanzar un “nuevo equilibrio ecológico” entre las especies introducidas y la lagartija autóctona, algo que —ha recordado— nunca se ha producido ni en Mallorca con la Podarcis lilfordi ni con la propia Podarcis pityusensis, confinada en las murallas de Palma.

Una especie en peligro de extinción

La bióloga recuerda que la lagartija de las Pitiusas fue catalogada en 2024 como especie en peligro de extinción (EN) por la UICN, pero que a día de hoy “no cuenta con un plan de conservación, no se beneficia de ningún proyecto LIFE y carece de un estatus de protección efectivo”, más allá de la ley autonómica aprobada en 2023 y que “aún no se ha desplegado y ya resulta insuficiente”.

El patrón observado en las prospecciones realizadas desde 2012 es claro: tras el primer avistamiento de serpientes en una zona, la población de lagartijas empieza a descender en un plazo de dos a tres años, hasta desaparecer por completo en menos de cinco. “Donde antes había lagartijas, ahora solo quedan serpientes”, ha resumido Cirer.

Entre las acciones que ha reclamado destacan:

La elaboración de un plan estratégico de actuación a corto, medio y largo plazo .

. La creación de zonas de cría in situ protegidas con barreras antiserpientes .

. El impulso de cría ex situ en zoológicos , como ya ocurre en el de Barcelona.

, como ya ocurre en el de Barcelona. La coordinación efectiva de voluntarios y entidades que actualmente capturan serpientes, “ya que cada uno actúa por su cuenta y sin coordinación real”.

de voluntarios y entidades que actualmente capturan serpientes, “ya que cada uno actúa por su cuenta y sin coordinación real”. La implementación de mecanismos de erradicación de serpientes, más allá de las actuales tareas de control de plagas.

Cirer ha instado en sus cartas a que se estudien estas propuestas "para intentar evitar la extinción definitiva de la población de lagartijas en Ibiza".