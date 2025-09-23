Los barrios de Ibiza dispondrán de un nuevo sistema de recogida de residuos voluminosos

El Ayuntamiento de Ibiza pondrá en marcha un nuevo sistema de recogida de residuos voluminosos que permitirá prestar el servicio de forma más ordenada y eficaz en todos los barrios del municipio, tras la aprobación definitiva en el pleno ordinario celebrado este jueves.

La medida entra en vigor con la modificación de la ordenanza municipal de residuos y establece que la recogida se realizará cada día de la semana en función del barrio de residencia. El objetivo es mejorar la limpieza viaria y evitar la acumulación de objetos en la vía pública. El incumplimiento de la normativa podrá ser sancionado con multas de hasta 2.000 euros.

Funcionamiento del servicio

Los residuos voluminosos —muebles, electrodomésticos y otros enseres de gran tamaño— deberán depositarse a partir de las 20 horas del día asignado a cada barrio, siempre junto al contenedor más cercano, pero sin entorpecer la recogida regular ni la circulación.

El calendario fijado por barrios es el siguiente:

Lunes y viernes: Sa Colomina, Es Clot, Sa Bodega, Ses Canyes, Es Palmer, Es Llimoners, Sa Real, Can Beiet, S’Hort des Bisbe, Can Partit, Sa Capelleta, Puig des Molins, Dalt Vila, Sa Penya, La Marina, S’Alamera y Es Pratet (zona centro).

Martes: Illa Plana, Ses Figueres, Talamanca, Passeig Marítim, S’Hort de sa Fruita, Es Clot d’en Llauidis, Can Bernat, Es Gorg, Ca na Glaudis, Cas Dominguets, Cas Ferró, Es Raspallar y Sa Blancadona.

Miércoles: Can Bossa, Ca les Ànimes, Sa Punta, Es Viver y Ses Figueretes.

Jueves: Cas Mut, Es Putxet, Can Misses, Sa Joveria y Can Bufí.

Domingo: Can Sifre, Cas Serres, Can Sant, Can Escandell y Can Cantó.

El Ayuntamiento publicará en su página web y en redes sociales un mapa con la distribución de los barrios y los días asignados.

La institución recuerda que el servicio debe usarse de manera responsable: depositando únicamente enseres voluminosos, sin obstaculizar aceras ni calzadas, y respetando los horarios fijados. Para más información, los ciudadanos pueden contactar con el Departamento de Medio Ambiente en el teléfono 971 39 76 00.

Más sanciones en 2025

Entre el 1 de enero y el 12 de septiembre de 2025, el Ayuntamiento de Ibiza ha tramitado 224 sanciones por incumplimientos de la ordenanza de residuos, con un importe total de 354.865 euros.

La mayoría corresponden a infracciones leves (82%), con multas de entre 150 y 600 euros, aunque también se han impuesto sanciones graves de 2.001 euros. Los expedientes afectan tanto a particulares como a empresas, principalmente por abandono de residuos fuera de los contenedores, falta de separación en origen o incumplimiento de las obligaciones de gestión.

En el mismo periodo de 2024 se registraron 206 sanciones, con un importe global de 299.907 euros. Esto supone un incremento del 9% en el número de expedientes y del 18% en el importe de las sanciones en 2025, lo que refleja una intensificación de las tareas de vigilancia y control.

“Una ciudad más limpia y responsable”

El concejal de Gestión Ambiental y Limpieza, Jordi Grivé, subrayó que se sigue trabajando en campañas de concienciación ciudadana para fomentar buenas prácticas:

“Ibiza es Ciudad Patrimonio de la Humanidad y debemos estar a la altura de la imagen que proyectamos. Nuestro objetivo es que cada vecino cuide del municipio como si fuera su propia casa”.