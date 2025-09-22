Centenares de mallorquines varados en el aeropuerto de Ibiza por la tormenta: "Menuda odisea para un viaje de 40 minutos"

El vuelo tenía que ser un trámite sin importancia: salir de Valencia a las 23:50 y llegar a Palma poco después de medianoche. Pero la tormenta eléctrica que sacudía Mallorca cambió los planes. Durante más de media hora, el avión de Ryanair dio vueltas en el aire, como un pájaro desorientado, intentando un aterrizaje imposible. Finalmente llegó el anuncio que nadie quería escuchar: el destino sería Ibiza.

Al principio, la noticia no sonó grave. Bastaba con esperar un rato hasta que el cielo se calmara. Pero las horas pasaron y la incertidumbre se transformó en resignación. A las tres de la madrugada se confirmó la condena: los pasajeros pasarían la noche en el aeropuerto, y el enlace a Palma no saldría hasta las 8.45 de la mañana, porque no había personal para organizarlo antes.

La terminal se convirtió en un campamento improvisado. Allí se reunieron más de un centenar de mallorquines, entre ellos un periodista de Diario de Mallorca. Había niños dormidos en el regazo de sus padres, cubiertos con chaquetas a modo de mantas. Personas mayores que se recostaban en bancos metálicos, incómodos y fríos. Otros, agotados, se tumbaban en el suelo con la maleta como almohada. La luz blanca del aeropuerto daba a la escena un aire aséptico, de hospital mal iluminado, y aquello parecía más una metáfora de la precariedad del viajero moderno que una simple sala de espera.

Ryanair no ofreció ni camas ni mantas. Apenas un vale para gastar en las cafeterías. Los paneles de salidas seguían fijos, indiferentes, como si el tiempo se hubiera detenido. La tormenta ya era un recuerdo lejano; lo insoportable fue la sensación de abandono, sobre todo para quienes debían trabajar al día siguiente y tendrían que explicar a sus jefes por qué habían pasado la noche en el suelo de un aeropuerto.

Con la primera claridad del día, se organizó el embarque. A las diez de la mañana, el avión aterrizó en Palma bajo un sol tranquilo, como si nada hubiera ocurrido. Pero en los cuerpos doloridos y en las miradas cansadas de los pasajeros quedaba la memoria de una vigilia absurda, difícil de olvidar.